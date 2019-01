Doch was war der Grund für diese längere Pause? Die Antwort lag einfach am Zeitmangel. Er spielte als Support-Act von Weltstars wie Mike & the Mechanics in der Berliner Columbiahalle, trat in der großen ZDF Silvester Show am Brandenburger Tor oder auf der Fanmeile am Brandenburger Tor auf. Außerdem ist er mit seiner Familie in der von Endemol Shine produzierten Erfolgssendung HOT ODER SCHROTT – DIE ALLESTESTER regelmäßig auf VOX zu sehen.Aber vor allem hat Remo in der Zwischenzeit einen neuen Spielfilm produziert. Wie bereits zum ersten Film „Himmel im Kopf“ schrieb er auch hier wieder das Drehbuch selbst. Entstanden ist ein Rockmärchen mit dem Titel „DAS GEHEIMNISSVOLLE ALBUM“.Da stellt sich die Frage, ob das Album „DAS BLEIBT FÜR IMMER“ nun das besagte und verfilmte GEHEIMNISVOLLE ALBUM ist? Und Ja, ist es.Der neue Film ist ein 120-minütiger Streifen mit bekannten deutschen Schauspielern wie Sven Martinek, Jeanette Biedermann und Ercan Durmaz. Regie führte Anne Lohs, die Schauspielerin der Rolle „Tina" aus Remos ersten Film.Und weil das neue Album und das Rockmärchen unweigerlich zusammenhängen, soll die DVD auch zeitnah mit der CD veröffentlicht werden.Remos neues musikalisches Werk beinhaltet 13 Songs, bei denen er sich stilistisch treu geblieben ist. Sein SCHLOPROCK (Schlager-Pop-Rock) zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album. Seine Stimme ist und bleibt markant und vorneweg. Der Hörer soll jede seiner Emotionen hautnah erlebt. So verzichtet er auf große Stimmvervielfältigungen und schafft Klarheit bei den vokalen Interpretationen seiner Texte und Geschichten. Remo säuselt, haucht, schreit und rennt - er lässt das Herz hüpfen und verharren und fast zum Stillstand bringen. Nach dem Album hat man eine Portion Emotionen und Rock geatmet, bei der sich Remo gefühlt nackt bis auf die Seele dem Hörer geöffnet hat.Remos Lieblingsinstrument ist und bleibt die Gitarre. Und es gibt nur einen Mann, der dafür sein absolutes Vertrauen genießt: Sein langjähriger Freund und musikalischer Weggefährte Jörg Weisselberg. Er übernahm das sechssaitige Arbeitsgerät und bescherte Remo bei der Produktion immer wieder aufs Neue mit seinem Spiel Gänsehaut und Tränen der Begeisterung. Erstmals übernahm Jörg auch die Rolle des Produzenten. Hinzu kam noch Tommy Remm vom Valicon 3 Studio, der das Album mixte.Das neue Werk besitzt eine ordentliche Portion an Überraschungen. So ist gleich der Titelsong „Das bleibt für immer“ ein Ohrwurmhammer mit Hitverdacht. Remo schwebt bei den Albumtracks durch verschiedene Stilrichtungen, die sich in seinem Schloprock ergießen. Und trotz oder gerade wegen der vielen Emotionen, hat jede Nummer für sich Hitpotential.Remo freut sich über sein drittes Album und sagt, er ist noch lange nicht fertig mit seinen Geschichten, die sich in immer neuen Songs wiederfinden werden. Derzeit dreht REMO einen Kurzfilm und arbeitet an seinem 4ten Album. Zudem ist für 2019 viel „live“ spielen geplant. Remo wird - in voller Band oder kleiner Unplugged-Besetzung - zu Konzerten einladen. Die Story geht also weiter….TRACKLISTING1. Das bleibt für immer (Version 2019)2. Der Himmel ist ein Stück weiter3. Ich tu’s aus Liebe4. Alleine5. 1000 Tage, 1000 Nächte6. Vergessen werd‘ ich dich nie7. Flieg mit mir8. Mein Leben lang9. Keine Schwerter10. Heult die Nacht11. Pistolero12. Die Gier nach Dir13. Bye Goodbye