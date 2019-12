Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air Tettnang 2020 -Wincent Weiss- Alvaro Soler und Dieter Thomas Kuhn kommen-Vorverkauf startet morgen

DO 23.07.2020 | 19:30 Uhr |WINCENT WEISS Wincent Weiss‘ aktuelles Album „Irgendwie Anders“ ist gespickt mit Hits und Songs, die von Herzen kommen und seinen Fans aus den Herzen sprechen dürften. Wincent Weiss pur. Nahbar und unprätentiös in seiner Persönlichkeit. Nachvollziehbar und einnehmend in seinen Geschichten. Und trotzdem ist heute natürlich alles „Irgendwie Anders“ als noch vor wenigen Jahren. Als im September 2016 der Song „Musik Sein“ die Karriere eines sogenannten Nachwuchskünstlers in Gang setzte, die danach nur noch eine Richtung einschlug: steil bergauf. Zahlreich ausgezeichnet, u. a. mit dem MTV Music Award, dem Radio Regenbogen Award und dem Audi Generation Award, ist Wincent Weiss nun „oben“ angekommen. Wirklich ausgezeichnet aber durch die Liebe seiner Fans. Über 150.000 Zuschauer*innen bei fünf eigenen Solo-Tourneen und noch einmal mehrere hunderttausend bei zahllosen Open Airs und Radiofestivals in den letzten Jahren. Über 600.000 Follower allein auf Instagram. Wincent Weiss bewegt.FR 24.07.2020 | 20:00 Uhr | ALVARO SOLER Auf den ersten Blick scheint die Sache recht einfach zu sein: Alvaro Soler ist ein charmanter Spanier, dessen Debütalbum „Eterno Agosto“ sowie die Hits „Sofia“, „El Mismo Sol“ und „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ weltweit über 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards abgeräumt haben. Er wurde für drei Latin American Music Awards nominiert, seine Songs wurden allein bei Spotify knapp 390 Millionen Mal gestreamt und seinen YouTube-Kanal verfolgen täglich mehr als 1,7 Millionen hingerissene Fans. Schaut man aber etwas genauer hin, ist die Sache viel interessanter: er hat eine spanische Mutter und einen deutschen Vater und lebte sieben Jahre in Tokio, bevor er für ein Studium nach Barcelona zurückkehrte. 2015 zog er für sein Debüt-Album nach Berlin und lieferte eine Chart-Top-Platzierung nach der anderen ab, allein der Song „Sofia“ ging in 17 Ländern auf #1. Trotz dieser beeindruckenden Bilanz nimmt sich der 27-jährige selbst gar nicht so ernst und legt es mit seinen Songs ganz und gar nicht auf den schnellen Ruhm an. Vielmehr geht es demmehrsprachigen Weltenbummler darum, unterschiedliche Kulturen auf einem Dancefloor zusammenzubringen – mit ansteckenden Hooks und einer Prise Humor.SA 25.07.2020 | 20:30 Uhr | DIETER THOMAS KUHN & BAND „Dieter Thomas Kuhn macht süchtig“, „Papst des schlechten Geschmacks“, „Kuhnis verwandeln jedes Konzert in ein Sonnenblumenmeer der Liebe“, „Was machen diese Kuhnis mit diesen Klamotten im normalen Leben“, diese und andere Schlagzeilen begleiten Dieter Thomas Kuhn & Band seit jeher. Und es ist wahr: Dieter Thomas Kuhn & Band-Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Da wird jeder Bus und jede Bahn zum Schlagerchor! Aber bei DTK geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat. Übrigens: Darüber, dass Konzerte mit Dieter Thomas Kuhn & Band nicht nur die beste Medizin gegen Kummer, sondern auch großes Spektakel auf und vor der Bühne sind, konnten sich im Sommer 2019 und in kurzer Zeit so viele Fans, wie noch nie überzeugen. 125.000 verkaufte Tickets bei 25 Konzertterminen sprechen zweifelsfrei dafür und belegen die unstillbare und grenzenlose Lust auf Dieter Thomas Kuhn & Band ein weiteres Mal.Tickets ab 7. Dezember 2019 erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder