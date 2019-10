Radio 7 Plattenküche LIVE mit LOTTE!-Live im Hirsch in Finningen

Vor zwei Jahren begeisterte LOTTE mit ihrer Hitsingle „Pauken“ aus dem Albumdebüt „Querfeldein“ Kritiker und Fans gleichermaßen. Nach zwei restlos ausverkauften Headliner-Touren meldet sich die 23-jährige Sängerin und Songschreiberin nun mit ihrem sehnsüchtig erwarteten 2. Album zurück und dem Vorboten „Schau mich nicht so an“ zurück. Für LOTTE vergingen die letzten beiden Jahre buchstäblich wie im Steilflug. Nach dem Top 20-Chart Entry ihres Debütalbums „Querfeldein“ im Herbst 2017 war die Ravensburgerin fast permanent unterwegs. LOTTE ist in diesem Jahr wieder live auf diversen Sommerfestivals zu sehen Im Oktober folgt sie nun Matzes Einladung zu einem Besuch in der Radio 7 Plattenküche im Eventstadel des Hotel Hirsch in Neu-Ulm/Finningen, wo sie dem Musikchef vor Livepublikum Rede und Antwort steht. Zwischen dem Interview serviert das Hirsch-Team ein mehrgängiges Menü. „Die Liveversion unserer Plattenküche ist immer etwas Besonderes“, so Ihring „die Gäste erleben den Star auf eine sehr persönliche Art und Weise. Da werden auch mal Geschichten erzählt, die man noch nicht kennt.“ Die limitierten Tickets gibt es für 36 € und beinhalten den Besuch der Plattenküche sowie das 3-Gänge Menü.