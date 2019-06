Radio 7-Ein neuer Drachekinder-Spielplatz ist eröffnet.

Bei praller Sonne und Temperaturen an die 35 Grad haben die Azubis aus dem zweiten Ausbildungsjahr der LEONHARD WEISS GMBH & CO. KG hochmotiviert in nur wenigen Tagen den neuen Drachenkinder-Spielplatz umgesetzt, und etwas ganz Besonderes geschaffen. So kann heute die große Eröffnung mit den Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Munderkingen mit Inklusionsbeschulung und Förderschule gefeiert werden.Viele junge Schüler haben sich bereits versammelt und freuen sich schon ungeduldig darauf endlich auf den Spielplatz zu dürfen, um die Schaukeln, die Kletterrutschen oder das Wasserspiel zu testen. „Mit dem Wetter und der kurzen Bauphase war es bestimmt eine Herausforderung für die Azubis, - ich bin begeistert was für eine großartige Leistung sie mit dem Bau des Spielplatzes vollbracht haben“, so Ursula Schuhmacher, Leiterin der Drachenkinder gGmbH. Um 11:30 Uhr war es heute soweit: Dieter Straub Geschäftsführer der Bauunternehmung Leonhard Weiss, Ursula Schuhmacher, die beiden Rektorinnen Frau Braisch und Frau Lange des Schulzentrums und Dr. Lohner Bürgermeister von Munderkingen, eröffneten gemeinsam mit feierlichen Reden und einem Schnitt durch das Band den Spielplatz für die Kinder.Leonhard Weiss ist einer der größten Ausbildungsbetriebe der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg. Für die Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres besteht einmal im Jahr die Möglichkeit, an einem sozialen Projekt teilzunehmen. In diesem Jahr ist es die Planung und Realisierung der Radio 7 Drachenkinderspielplätze in Munderkingen mit der heutigen Einweihung, sowie kommende Woche in Göppingen.Bei den Radio 7 Drachenkindern handelt sich um kranke, traumatisierte und behinderte Kinder, für deren Unterstützung Radio 7 im Jahr 2005 eine gemeinnützige GmbH gründete. Die Verteilung der Spendengelder erfolgt jeweils durch einen Gremiumbeschluss. Seit Bestehen der Drachenkinder wurden über 2000 Kinder, Familien und Einrichtungen gefördert.RückblickAnlässlich des 30. Geburtstages von Radio 7 im letzten Jahr gab es vier Drachenkinder-Spielplätze zu gewinnen. Zwei Einrichtungen durften sich im letzten Sommer bereits freuen.Mit vielen glücklichen Kindern wurden die Spielplätze in Sigmaringen und Wilhelmsdorf im Juni 2018 eingeweiht. Das SBBZ und Schulzentrum Munderkingen und die Bodelschwinghschule in Göppingen dürfen sich 2019 über einen neuen Spielplatz freuen. Umgesetzt werden die Spielplätze je innerhalb einer Woche, Ende Juni und Anfang Juli von den Auszubildenden des 2. Lehrjahres der LEONHARD WEISS Bauunternehmung.