Quarterhead kommt mit dem neuen Titel Candy Shop auf den Markt

„Candy Shop“ ist nicht ihr erster Release als Quarterhead – seit 2016 erschienen drei Singles („Like I Do“ feat. Jake Reese, „Habits” und „I Can Sleep When I’m Dead”) und den Alle-Farben-Kollabo-Track „Comfort Zone” unter dem Namen. „Wir haben das Team um uns herum verändert und gleichzeitig auch unseren Style“, kommentiert Janik den Relaunch in neuer Labelkonstellation. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren, etwas, das Soul hat. Also haben wir angefangen, anders zu schreiben und haben wiederentdeckt, wie man mit dem Herzen schreibt“. Mit „Candy Shop“ gibt es zum Start allerdings erst einmal eine Coverversion – die beiden haben sich eines ganz großen Club/HipHop-Klassiker der Nuller Jahre angenommen und aus der legendären 50 Cent-Nummer einen catchy Dancepop-Song mit Top-Ten-Appeal gezimmert. „Wir mögen alle Arten von Musik“, erklären die beiden die undogmatische Coverwahl, „ob John Mayer, Mac Miller oder Jamie Cullum… einfach alles“.Quarterhead ist nach Hypanda das zweite Signing des gemeinsamen Sony Music/SDM-Labels Famouz, einem Joint Venture zwischen dem Majorlabel und den Top-Produzenten und Managern Stefan Dabruck und Frank Klein (Robin Schulz, Alle Farben, Hugel). Die Zielsetzung von Famouz ist es, weltweit Talente aus dem Bereich Popmusik fördern mit Fokus auf Künstler-Management, Musikproduktion und A&R-Tätigkeiten. Seit über zwanzig Jahren ebnen Dabruck und Klein Talenten den Weg zum internationalen Erfolg. Seit der Gründung im Jahr 2017 managen SDM DJs und Produzenten in Deutschland, Griechenland, Aserbaidschan sowie zahlreiche Songwriter in Nashville.