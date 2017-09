Q-BASE 2017 ALBUM - OUT NOW

Be Yourself Music und Q-Dance zelebrieren die Q-BASE 2017 mit einem bärenstarken 4CD-Album, das von Noisecontroller, Sub Zero Project, D-Fence und The Sickest Squad gemixt wurde.Von Euphoric Hardstyle über Raw Style bis zu donnerndem Hardcore Techno ist alles auf der diesjährigen Compilation dabei.Mit Tracks von Noisecontollers, Wildstylez, Brennan Heart, Atmozfears, Sub Sonik, Frequencerz, Ran-D, Gunz For Hire, I:gor, Tha Playah, Furyan, Angerfist, Andy The Core, Meccano Twins und Dr. Peacock ist das Who’sWho der Hardstyle-Szene vertreten.Highlight-Tracks der Q-BASE 2017-CD:Noisecontrollers - Strike as a Die Hard (Q-BASE Anthem 2017)Brennan Heart, Code Black & Jonathan Mendelsohn - BrokenDarren Styles - Us Against The World (Da Tweekaz Remix)Coone - Chapter 20.12 (Sephyx Remix)Adaro - The Sky Is LimitDJ Isaac - Burn (Sub Zero Project Remix)Warface - Welcome To The JungleD-Sturb - High PowerD-Fence - Lost In Dreams (Q-BASE WAREHOUSE OST 2017) *exclusief op fysiek album*Tha Playah - Why So Serious? (Angerfist Remix)D-Fence & Lady Dammage - C.M.O.S.The Sickest Squad feat. MC Diesel - Q-Galaxy (Q-BASE BKJN OST 2017)Dr. Peacock - Wake Up!I:gor - Public EnemyBe Yourself Music und Q-Dance haben ein neues Konzept für diese Festivalsaison gestartet. Der "Album-Mix", ist der Warm-up-Mix zur diesjährigen Veranstaltung.Der Q-BASE 2017 Album Minimix ist jetzt online: https://www.youtube.com/watch?v=DW80qFDZTns Das Album "Q-BASE 2017" ist ab sofort auf allen Online-Shops wie iTunes und Q-Dance erhältlich und wird am 8.September auf Spotify und Deezer veröffentlicht.Buylink: https://Qdancecomp.lnk.to/QBASE2017de TRACKLISTCD1 mixed by Noisecontrollers1. Noisecontrollers - Strike As A Die Hard (Official Q-BASE Anthem 2017)2. Audiotricz & Villain - World Is Mine3. Bass Modulators - OMG4. KELTEK - Down To Earth5. Darren Styles - Us Against The World (Da Tweekaz Remix)6. Noisecontrollers & Bass Modulators - Holding On7. Pherato & Dillytek - Live Again8. Coone - Chapter 20.12 (Sephyx Remix)9. Armin van Buuren vs Vini Vici ft. Hilight Tribe - Great Spirit (Wildstylez Remix)10. Atmozfears & Demi Kanon - Come Together11. Adrenalize & Pulse - The Future12. Wildstylez & Noisecontrollers & Bass Modulators ft. Gabs - Bad Habits13. Noisecontrollers & Bass Modulators - The Feeling Of14. Brennan Heart, Code Black & Jonathan Mendelsohn - Broken15. Airtunes - Wildfire16. Noisecontrollers - Spirit Of Hardstyle17. Wildstylez & Hard Driver - Get Wild Go Hard18. Noisecontrollers & Bass Modulators - Destination19. Atmozfears - Leave It All Behind20. Scale - Rise Of The Machines21. Hard Driver - WelcomeCD2 mixed by Sub Zero Project1. Sub Sonik & Sub Zero Project - Ready For This2. E-Force & Frequencerz - Men Of Steel (Devin Wild Remix)3. MYST - Never Look Back4. Dj Isaac - Burn (Sub Zero Project Remix)5. Frequencerz - Brave The Storm6. Hard Driver ft. LXCPR - My Own Space7. Sub Sonik & Villain - I Am The One8. Devin Wild - Let’s Get Drunk9. Phuture Noize - The Aftershock10. Zatox - My Strength Is Hardstyle11. Sub Zero Project & GLDY LX - Basstrain12. Adaro - The Sky Is The Limit13. Ran-D - Zombie14. D-Sturb - High Power15. Sub Zero Project - The Project16. B-Freqz - Freedom17. Gunz For Hire - Armed & Dangerous18. Warface - Welcome To The Jungle19. Sub Zero Project - Playing With Fire20. Radical Redemption & Warface - Undercover21. Jack Of Sound & N-Vitral - Who You’re Fucking WithCD3 mixed by D-Fence1. D-Fence - Lost in Dreams (Q-BASE Warehouse OST 2017)2. AniMe - Call My Name3. I:gor - Lose Yourself4. D-Fence - Koekoek Jonghuh!5. Tha Playah - Why So Serious? (Angerfist Remix)6. Destructive Tendencies & D-Sturb - Full Tank7. DJ Mad Dog - Dogfight8. Furyan & Angerfist - HOAX9. Dyprax - Zultkoppen Koorts10. Nosferatu - Lived Again11. Miss K8 - St8ment12. Tha Playah & The Beatkrusher ft. MC Jeff - Gunshow13. Bodyshock & Angerfist ft. Tha Watcher - Blood For Blood14. I:gor - Hardcore Elephant15. D-Fence & Angernoizer - Breek De Tent Af16. Penta - Bassdrop17. DJ Mad Dog - Bring The Hardcore18. Evil Activities & Furyan - Speak My Mind19. N-Vitral Presents BOMBSQUAD - Don't Fuck With The Squad20. D-Fence - BIEM! (D-Master Remix)21. D-Fence & Lady Dammage - C.M.O.S.22. Dr. Peacock - Come On23. Partyraiser & Bulletproof - TNTCD4 mixed by The Sickest Squad1. OGM909 - Lazycrazy Blues2. Detest - Switch It Up3. Fant4stik - Frak4dance4. The Satan - Beast5. Meccano Twins - Ignite (7° murder)6. The Anunnaki & The Satan - Celebration Of Death7. The Sickest Squad & Lenny Dee - Strike (Bit Reactors Remix)8. Andy The Core - Mouth Washer9. Meccano Twins - Silent Pain10. Bit Reactors - Between11. Innominate & Tugie - Let The Blood Spill (Dolphin Remix)12. Mindtrax - Punk In The Face13. The Sickest Squad ft. MC Diesel - Q-Galaxy (Q-BASE Warehouse OST 2017)14. Detest - Brutal Hardcore Motherfucker (The Sickest Squad Remix)15. Micropoint - Crank It16. Hallucinator - Heartbreak (The Sickest Squad Remix)17. I:gor - Public Enemy18. Pattern J & Dualcore ft. Maijka - We Hunger19. Catscan - Capture In Destress (Partyraiser & Bulletproof Refix)20. Maissouille - Once Upon A Time The Frenchcore21. Dr. Peacock - Wake The Fck Up!22. Pattern J - Mellow