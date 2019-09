Platinum Hits Tour 2019 The Temptations Review im Ulmer Congress Centrum und Kathy Kelly kommen nach Ulm im Oktober

Platinum Hits Tour 2019



The Temptations Review im Ulmer Congress Centrum





























Kathy Kelly in Ulm in der Pauluskirche

“THE TEMPTATIONS“ und das legendäre „Motown Label“ aus Detroit, Michigan, gehören untrennbar zusammen. Neben den TEMP´s erlangten in der Hitfabrik viele Stars wie u.a. Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Supremes oder The Jackson 5 mit Michael Jackson Weltruhm. Was heute quasi Show Standard ist – nämlich eine pfiffige Bühnen-Choreographie, sollte mit den TEMPTATIONS ab Mitte der 60er Jahre zum Lehrstück angehender Popstars werden. Keine Gruppe vorher war in diesem Maße innovativ, bzw. durch ähnlich coole Tanz- und Showeinlagen aufgefallen.Gegründet 1960 gelang der Formation nach einigen Anlaufschwierigkeiten und Personalquerelen mit "My Girl" der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Tourneen, weitere erfolgreiche Veröffentlichungen und unzähliche Auszeichnungen. Die Liste an Gold- und Platinauszeichnungen, sowie Grammy Awards der „Emperors of Soul“ ist schier unerschöpflich. Schon 1999 wurden die TEMPTATIONS in die „Vocal Group Hall of Fame aufgenommen und gelten bis heute als die beste amerikanische Soulband aller Zeiten.Glenn Leonard ist seit 1975 Leadsänger der TEMPTATIONS und hat über 10 Alben mit der Supergroup produziert. 2013 wurde er in die „R&B Music Hall of Fame“ aufgenommen. Mit „The reunion of legends“ und Joe Herndon (bass) sowie G.C. Cameron (tenor) stehen 3 original Sänger im Lineup, auf der Bühne agieren 11 Musiker, die den Motown Soul Sound original und fasziniert wiedergeben.Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Kreativität, prägten ihr Leben. Live nimmt Kathy Kelly mit ihrer unvergleichlichen Stimme ihr Publikum mit auf eine Reise in ihr ganz persönliches Leben. So intensiv hat man ihre Vita sicher noch nie wahrgenommen – verpackt in Melodien, denen alle Dramatik und Schönheit eines echten Künstlerlebens innewohnt. Ihre Herbsttournee „Meine Lieder- meine Träume“ ist ein absolutes musikalisches Highlight und gibt, wie ein Tagebuch, Einsichten zu dem Menschen Kathy Kelly.Das Repertoire der ausgebildeten Opernsängerin ist stimmungsvoll und so vielfältig wie sie selbst. So wird sie neben spanischen Songs und irischen Folksongs, auch einen musikalischen Ausflug in die Klassik machen. Des Weiteren wird die Multi-Instrumentalistin auch Leonard Cohens Song „Halleluja“, Songs der The Kelly Family sowie ihre neuen deutschsprachigen Songs, mal mit Geige, Gitarre, Akkordeon oder am Klavier performen. Begleitet wird sie von ihrer Band. Mit ihrer kraftvollen und warmen Stimme entführt sie den Zuhörer in ihre ganz eigene Welt und teilt die Erfahrungen ihres beeindruckenden Lebens musikalisch auf höchstem Niveau mit ihrem Publikum.Mit ihrem ersten deutschsprachigen Solo-Album „Wer lacht überlebt“ betritt die Kelly ein neues Terrain und präsentiert eine weitere Facette ihres Könnens. Das Album enthält Lieder über ihr Leben, ihre tiefsten Gefühle, ihre Liebschaften und auch Lieder über ihre erste Liebe. Ein sehr persönliches und sehr emotionales Werk und zeitgleich ein Dankeschön an ihre deutschen Fans, die ihr besonders am Herzen liegen.Karten für das Konzert von Kathy Kelly gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.