Platinum Hits Tour 2019 The Temptations Review im Ulmer Congress Centrum

“THE TEMPTATIONS“ und das legendäre „Motown Label“ aus Detroit, Michigan, gehören untrennbar zusammen. Neben den TEMP´s erlangten in der Hitfabrik viele Stars wie u.a. Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Supremes oder The Jackson 5 mit Michael Jackson Weltruhm. Was heute quasi Show Standard ist – nämlich eine pfiffige Bühnen-Choreographie, sollte mit den TEMPTATIONS ab Mitte der 60er Jahre zum Lehrstück angehender Popstars werden. Keine Gruppe vorher war in diesem Maße innovativ, bzw. durch ähnlich coole Tanz- und Showeinlagen aufgefallen.Gegründet 1960 gelang der Formation nach einigen Anlaufschwierigkeiten und Personalquerelen mit "My Girl" der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Tourneen, weitere erfolgreiche Veröffentlichungen und unzähliche Auszeichnungen. Die Liste an Gold- und Platinauszeichnungen, sowie Grammy Awards der „Emperors of Soul“ ist schier unerschöpflich. Schon 1999 wurden die TEMPTATIONS in die „Vocal Group Hall of Fame aufgenommen und gelten bis heute als die beste amerikanische Soulband aller Zeiten.Glenn Leonard ist seit 1975 Leadsänger der TEMPTATIONS und hat über 10 Alben mit der Supergroup produziert. 2013 wurde er in die „R&B Music Hall of Fame“ aufgenommen. Mit „The reunion of legends“ und Joe Herndon (bass) sowie G.C. Cameron (tenor) stehen 3 original Sänger im Lineup, auf der Bühne agieren 11 Musiker, die den Motown Soul Sound original und fasziniert wiedergeben.Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.