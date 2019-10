Peter Maffay – Neues Album und im März in Neu-Ulm in der ratiopharm arena

Seit sage und schreibe 50 Jahren rocken Peter Maffay und Band nun bereits die internationalen Bühnen. Mehr als 30 Studioalben gehen bereits auf das Konto des deutschen Musikers. 2019 legt er, passend zum Jubiläum, ein neues Album vor, das erste seit fünf langen Jahren. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein „jubiläumsübliches“ Best-of-Album, sondern um ein brandneues RockAlbum mit 14 Songs.Das Album erschien am 30. August, also an Maffays 70. Geburtstag, und trägt den Titel „Jetzt“. „Jetzt“ landete auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts! Damit feiert Maffay sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit der 19. Nummer 1 Platte.Die meisten der Songs wurden von Peter Maffay selbst komponiert, beim Texten holte er sich Unterstützung von seinem Freund und Kollegen Johannes Oerding und dessen Songwritingpartner Benjamin Dernhoff. Die beiden zeichnen auch für den titelgebenden Track »Jetzt!« verantwortlich, der bereits im Mai als erste Singleauskopplung erschien. Im Juli erschien dann der Song “Morgen“, dessen Text ebenfalls aus der Feder von Johannes Oerding stammt. In „Morgen“ prangert der Rockmusiker nämlich so ziemlich alles an, was im Moment so falsch läuft – in Deutschland und auf der Welt. Dass Maffay Stellung bezieht, kommt allerdings nicht aus dem luftleeren Raum. Mit Songs wie „Eiszeit, „Liebe wird verboten“ oder auch seinem multikulturellen Projekt „Begegnungen“ war er nie um ein Statement, betreffend dem friedlichen, nachhaltigen Zusammenleben auf der Welt, verlegen.Diese Songs werden sicher auch auf der Jubiläumstour live präsentiert, zusammen mit den vielen anderen Maffay-Erfolgen. Nach der MTV Unplugged- Tour 2017 spielen Peter Maffay und Band diesmal mit vollem Besteck - sie wollen rocken und es krachen lassen.Karten für das Konzert von Peter Maffay & Band gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855