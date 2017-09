Peter Maffay beim Deutschen Radiopreis 2017 und im Frühjahr live in Neu-Ulm

Der Deutsche Radiopreis gilt als die wichtigste Preisverleihung für alle Radiomacher in Deutschland. Bei der Verleihung 2017 spielten Peter Maffay und Band spielten zusammen mit Jennifer Weist zum ersten Mal live die neue Single „Leuchtturm“ vom kommenden Album „MTV unplugged“. Im Frühjahr 2018 gehen Peter Maffay & Band dann auf MTV UNPLUGGED Tour und kommen am Montag, 12. März, um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena.



Am 7. September war es soweit: Peter Maffay & Band spielten zusammen mit Jennifer Weist bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2017 zum ersten Mal die Single „Leuchtturm“. Die Galagäste in der Elbphilharmonie erlebten einen Vorgeschmack auf das Anfang November erscheinende Album "MTV UNPLUGGED“ live.Vier Wochen vorher bot das Steintor-Varieté in Halle an der Saale den perfekten Rahmen für ein außergewöhnliches Event. Peter Maffay, seine Band und zahlreiche Gastmusiker gaben im ältesten VarietéTheater Deutschlands in intimer Atmosphäre ein grandioses MTV Unplugged-Konzert zum Besten. Zwei Stunden und 40 Minuten feierte das begeisterte Publikum Maffay und seine Gäste. Jennifer Weist, bekannt als Leadsängerin der Band Jennifer Rostock, gehörte zu den Gaststars, die Peter Maffay eingeladen hatte, mit ihm seine Songs zu singen und er mit ihnen einen der ihren. "Es war eine Verbeugung vor den Kollegen. Und es hat Riesenspaß gemacht", sagt Peter Maffay. "Mit dem Einverständnis der Gäste haben wir ihre Songs ein wenig verändert und unserer Spielweise angepasst.""Ich habe ja schon einige MTV Unplugged Produktionen miterleben dürfen, aber so viel positive Energie von den Fans habe ich noch nie gespürt. Die Zusammenarbeit mit Peter und seinem Team, der ganzen Crew und allen Gastkünstlern hat richtig viel Spaß gemacht. Alle, die nicht live vor Ort dabei sein konnten, erwartet im November ein MTV Unplugged der Extraklasse“, so Mara Ridder-Reichert, Director Talent & Music, MTV.Am 3. November 2017 erscheint das MTV UNPLUGGED Album und bildet die musikalische Grundlage für die MTV UNPLUGGED Tour im Frühjahr 2018.Karten für das Peter Maffay-Konzert in Neu-Ulm gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop Ticket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.