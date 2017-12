PAUL CARRACK & SWR BIG BAND UND STRINGS THE SWINGING CHRISTMAS SHOW

Paul Carrack, eine der schönsten Stimmen der Popgeschichte, die wunderbare SWR Big Band und dazu Kollegen aus dem SWR Sinfonieorchester. Wenn dann Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland" mit Streichern veredelt werden, spätestens dann "schneit" es in der Stuttgarter Liederhalle! Und damit nicht genug - ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh Ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The Living Years" oder "Over My Shoulder".