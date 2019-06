Otto Waalkes:"Bald gibt es ein neues Ottobaby"- Ein Interview mit Otto zum Besuch beim Steiff Fest in Giengen

: Was fasziniert sie bei Steiff?Das es zwar „ Steiff heißt, diese schönen Tiere aber trotzdem ganz weich sind. Fassen sie sie sich doch mal an! Man kann auch ganz viele davon zu Hause sammeln, weil die meisten ja zum Glück keine echte Lebensgröße haben- und Dreck machen sie auch keinen. Perfekt! Kein Wunder, das es die Firma schon länger gibt als mich.: War es für sie etwas besonderes, den Ottifanten von Steiff anfertigen zu lassen?Wenn ja, was bedeutet das für sie?Na klar! Natürlich ist jeder Ottifant was Besonderes- jeder einzelne, den ich zeichne. Und jetzt sind die noch viel weicher als auf Paper! Stark. Und dann dieser schicke goldene Stoffohrring! Noch nicht einmal ich habe so einen. Schön, dass so ein traditionsreiches Unternehmen auch mal dafür sorgt, dass Kinder mit Comicfiguren kuscheln können.: Sie hatten im vergangenen Jahr zu ihrem 70. Geburtstag eine Biografie veröffentlicht.Wie lange haben sie daran gearbeitet?Gearbeitet habe ich doch noch nie. Und an meiner Biografie schon gar nicht- das ist ja mein Leben. Das hab ich einfach gelebt. Ich habe also quasi 70 Jahre lang daran gearbeitet. Und plötzlich liegt da ein fertiges Buch von mir. Dabei bin ich mit meinem Leben ja überhaupt noch gar nicht fertig.: Plant Otto eine neue Tournee?Tourja oder Tournee, das ist hier die Frage. Aber klar, ich plane immer, geradezu ständig, dauerhaft! Manchmal wird dann auch was draus. In 1,5 Jahren zum Beispiel. Dazwischen toure ich aber auch noch ein bisschen durch die Kinos. Wartet´s ab!. Was möchten sie den Fans auf den Weg geben?Spaß, Mut, Zuversicht, gute Laune, Autogramme, Selfies.. Was auch immer sie gerade brauchen.: Bitte vervollständigen sie den Satz: Ein Besuch beim Steiff Sommer lohnt sich,weil......man auch im Sommer was zum Kuscheln braucht. Otto zum BeispielWorauf freuen sie sich bei diesem Steiff Sommer am meisten?Auf den Nachwuchs! Also auf meinen! Jahaa,da staunt ihr, was? Bald gibt es ein neues Ottobaby namens Baby Otti. Und dafür muss auch niemand ins Krankenhaus! Ihr werdet sehn.