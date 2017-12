Open Beatz Winter Edition 2018- DER ERSTE TECHNO IM NEUEN JAHR 

Jetzt feiert das Open Beatz Festival zum allerersten Mal eine Winter Edition und läutet somit den ersten Techno im Jahr 2018 ein. Das größte Electronic Music Festival der Region vereint am 06. Januar 2018 alle Fans von Deep House und Techno bei der Open Beatz Winter Edition in der Arena Nürnberger Versicherung.Ordentlich einheizen bei kalten Außentemperaturen und auf eine fantastische Reise mitnehmen, werden die Fans elektronischer Klänge Acts wie Claptone, Felix Kröcher, Format:B, Kerstin Eden, Marika Rossa, Sasha Carassi, Ontonic sowie OUWL.Early Bird Tickets gibt es noch bis zum 15. Dezember 2017 ab 29,50 Euro inklusive aller Gebühren unter folgendem Link:www.openbeatz.de/tickets✖ LINE UP ✖► Claptone► Felix Kröcher► Format: B► Kerstin Eden► Marika Rossa► Sasha Carassi► Ontonic► OUWLACHTUNG: Einlass ab 18 Jahren!Einlass: 19:00 UhrBeginn: 20.00 UhrEnde: 05.00 Uhr✖ Ticketpreise & Phasen ✖www.openbeatz.de/tickets► Early Bird: bis 15.12.2017 für 29,50 Euro inkl. aller Ticketgebühren► Regulär: 16.12.2017 - 05.01.2018 für 35 Euro inkl. aller Ticketgebühren► Abendkasse: 06.01.2018 ab 18:00 Uhr für 40 Euro