OPEN BEATZ 2019 Sechs Stages und ein Camping-Areal inklusive eigener Stage

Wer in unmittelbarer Nähe des Festivalareals schlafen möchte, der kann seine Zelte von Donnerstag, den 18. Juli, bis zum Sonntag den 21. Juli im Camping-Bereich aufschlagen. Das Gelände befindet sich nur ein paar Gehminuten vom Zentrum des Festivals entfernt.Auf der Camping-Area finden alle Besucher neben Schlafmöglichkeiten auch einen Badeweiher, ein Volleyballfeld, eine Kirche und viele weitere Freizeitaktivitäten. Wer selbst keine Lust hat, ein Zelt aufbauen, der kann fertig aufgebaute Zelte buchen. FestiTent baut jedem ein Wunschzelt für 2 - 4 Personen mit wählbarem Zubehör auf.Wer es komfortabler wie fast schon in einem Hotel mag, dem bietet MyMolo absperrbare Festival-Hütten mit komfortablen Betten, Steckdosen, Chillbereichen, eigenen Toiletten und weiteren Extras an. Das KarTent, ein für zwei Personen schon aufgebautes Zelt aus recyclingfähigen Material, gibt es als weitere Alternative. Was es so besonders macht, ist, dass es keine morgendlichen Sonnenstrahlen durchlässt und zudem selbst bemalt werden kann. „Back to the Nature“ sozusagen und getreu des Mottos vom OPEN BEATZ Festival.Aber auch wer sein eigenes Zelt mitbringen möchte, wird nicht zu kurz kommen. Schnelle Wege zu den Sanitäranlagen, hygienische und große Duschen, moderne Toiletten-Container warten auf die Camping-Gäste. Der Camping Pass für das ganze Wochenende kostet 41,00 Euro zuzüglich Gebühr.Die Camping Area bietet zusätzlich eine eigene Stage, die an allen drei Tagen bespielt wird. Eröffnet wird die Camping Stage am Donnerstag um 10.00 Uhr.Nach der Veröffentlichung des kompletten Line-ups vom OPEN BEATZ Festival 2019 dürfte die Vorfreunde bereits ins Unermessliche steigen. So werden ALAN WALKER, ANGERFIST, BASSJACKERS, BRENNAN HEART, CARNAGE, NGHTMRE, OLIVER HELDENS, QUINTINO, R3HAB, SALVATORE GANACCI, VINI VICI, u.v.a. dieses Jahr nach Herzogenaurach kommen.Der Verkauf der Campingtickets läuft bereits auf Hochtouren. Wer sich ebenfalls auf dem Campingplatz einquartieren möchte, sollte sich beeilen. Alle Infos und Karten gibt es auf:OPEN BEATZ Festival 2019Puschendorfer Straße 291074 Herzogenaurach18. bis 21. Juli 2019Full Line Up (alphabetical order)MAINSTAGEALAN WALKER, BASSJACKERS, BORGORE, BROOKS, CARNAGE, CURBIFELICE, GIGO’N’MIGO, JEWELZ&SPARKS, MAUSIO, MOKSI, NGHTMRE, OLIVER HELDENS, ONTONIC, OSTBLOCKSCHLAMPEN, REHAB , RENE, RODRIGEZZ, SALVATORE GANACCI, SICK INDIVIDUALS, THIRD PARTY, TONY JUNIOR, VINI VICI , WILL SPARKS , ZONDERLINGLAKETSTAGEAKA AKA, ALFRED HEINRICHS, A.N.A.L., ANDRÉ GALLUZZI, DROPLEX, FELIX KRÖCHER , FORMAT B, FRANKY RIZARDO, KERSTIN EDEN, KLANGLOS, KLAUDIA GAWLAS, MARK DEKODA, MARIKA ROSSA, MOONBOOTICA, OLIVER SCHORIES, ONTONIC, PAPPENHEIMER, REINIER, ZONNEVELD, TUBE & BERGERZONE III & MAGICAL FORESTANGERFIST, ATMOZFEARS, BRENNAN HEART, COONE, DA TWEEKAZ,DR.MOTTE, PHUTURE NOIZE, RAN-D, SEFA, SUB ZERO PROJECTLINKS: