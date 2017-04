Open Air-Highlights in Ulm-Söflingen im Klosterhof: In Extremo, Konstantin Wecker sowie Pop & Poesie

2017 jährt es sich: 10 Jahre schon machen die sieben Spielleute von IN EXTREMO die Burgen der Republik unsicher. Manch ein Gemäuer hat schon etlichen Schlachten standgehalten, aber das Feuerwerk, welches IN EXTREMO jedes Mal live abfeuern, stellt jede Festung vor eine neue Herausforderung!So werden sie auch am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr den Söflinger Klosterhof zum Beben bringen.Im Gepäck haben IN EXTREMO ihr #1 Erfolgsalbum QUID PRO QUO und werden damit die Bühne in Söflingen zum Wackeln bringen!Ob mit Sternhagelvoll, Störtebeker, Quid Pro Quo, Pikse Palve oder auch den älteren Hits wie Vollmond, Feuertaufe, Liam, Ai Vis Lo Lop oder Sängerkrieg: es wird die komplette Vollbedienung für neue und alte Fans, für Jung und Alt sein. Platin-/Gold-Auszeichnungen, Platz Eins Positionen in den Charts, ausverkaufte Hallen und fulminante Festival Auftritte haben die Sieben nicht müde gemacht. Ganz im Gegenteil! Es juckte wieder in den Fingern und so entstand ihr zwölftes Studioalbum „Quid Pro Quo“.Die Vorfreude auf die kommende Tour ist bereits riesig bei der Band und mit Sicherheit gibt es auch die eine oder andere Überraschung für die Fans.Als Verstärkung haben In EXTREMO End of Green in Söflingen dabei. Die fünf Stuttgarter Rocker haben eine Karriere wie aus dem Lehrbuch hingelegt. Seit dem Debütalbum „Infinity“ und dem großen Durchbruch mit „Dead End Dreaming“ sind sie aus der deutschen Rockszene nicht mehr wegzudenken.Konstantin Wecker gehört zusammen mit Hannes Wader und Reinhard Mey zur Spitze der deutschsprachigen Liedermacher. Mal streitbar, mal besinnlich, mal sanft, mal explosiv – aber immer leidenschaftlich: So kennt und liebt das Publikum den Musiker aus München. Auf seiner „Poesie und Widerstand“-Tour kommt er am Sonntag, 4. Juni, mit seiner Band um 20 Uhr auch nach Ulm-Söflingen in den Klosterhof."Willy", die Ballade über den Tod eines Freundes bei einer Kneipenschlägerei mit Rechtsextremen war 1977 sein erster großer Erfolg - und beileibe nicht sein letzter. Seit nahezu 50 Jahren steht der streitbare Liedermacher Konstantin Wecker wie eine Urgewalt auf der Bühne. Er singt mit Herz, Hirn und Haltung für eine friedliche und gerechtere Welt. Und er kennt die Schattenseiten eines Künstlerlebens: Kokainsucht, Realitätsverlust, Knast. "Jede Krise", sagt Wecker später, "stellt auch eine Chance dar." Im Juni feiert Konstantin Wecker seinen 70. Geburtstag, gerade wurde er mit dem Ehrenpreis des Deutschen Kleinkunstpreises ausgezeichnet.Begleitet wird Konstantin Wecker in Söflingen von einer Band, zu der unter anderem sein langjähriger Bühnenpartner Jo Barnikel, der Gitarrist Severin Trogbacher und die Cellistin Fany Kammerlander gehören.Seit 2009 ist „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ on Tour und schreibt mit ausverkauften Vorstellungen in ganz Baden-Württemberg Erfolgsgeschichten. Unter dem Motto „Feelin‘ Alright“ kommt das "SWR1 Pop & Poesie in Concert"-Team am Montag, 5. Juni, um 20 Uhr nach Söflingen in den Klosterhof.Das Konzept von „Pop & Poesie“ ist so einfach wie genial: SWR1 Baden-Württemberg übersetzt die Lieblingssongs der Hörer, inszeniert sie mit professionellen Schauspielern, Vocalisten und Musikern und bringt sie live auf die Bühne.Tatsächlich stecken hinter vielen Songtexten poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe "SWR1 Pop & Poesie" an und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt.Die Musiker, Sänger und Schauspieler entführen das Publikum über anderthalb Stunden lang in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Exzellente Musiker spielen die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten. Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.Karten für diese Open Air-Konzerte gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, beim traffiti SWU-ServiceCenter Ulm Neue Mitte, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren bei unbestuhlten Veranstaltungen und Kinder unter drei grundsätzlich – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.