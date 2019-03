NORMAN GRÄTER Der Countdown zu „Don’t Stop Believin‘ – Mein Weg zu 2020“ 24.03.2019 // Musik-Pavillon // STUTTGART // 15:00 UHR

Für „schwäbische Bruddler“ und alle urbanen Frühlingsspaziergänger referiert Gräter zu den Wahrzeichen der Stadt, die sich allesamt in Sichtweite befinden: Die imposante Jubiläumssäule mit der Göttin Concordia, das barocke Neue Schloss, der MercedesStern auf dem bonatzschen Bahnhofsturm und der Fernsehturm. Gräters erklärtes Ziel hierbei ist es, den Passanten zu veranschaulichen, wie sie am Beispiel der Stadt Stuttgart lernen in Erfolgen und Chancen zu denken.Genau 365 Tage vor seinem Auftritt in der Porsche Arena startet Norman Gräter an diesem Tag auch einen einjährigen Countdown: Dazu veröffentlicht er täglich auf seinen Social-Media-Kanälen ein Zitat, das er persönlich von Prominenten aus Film, Funk und Fernsehen über die Jahre hinweg gesammelt hat. Da sind markante Aussagen zu den Erfolgsgeheimnissen von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Pamela Anderson oder Chuck Norris, die beim Leser zur Einstellungsänderung und Motivation dienen können. Denn: Jeder kann seine Träume erreichen.Die Vision von Norman Gräter – eine ausverkaufte Porsche Arena „Von der Vision zur Wirklichkeit“ – das Vorhaben des sympathischen Redners aus Künzelsau klingt visionär: Am 24.03.2020, seinem 43. Geburtstag, will Gräter hunderte Inspirationsfreunde an einem Platz zusammenbringen und vor ausverkauftem Haus in der Porsche Arena in Stuttgart sprechen!Mit seinem Projekt "Don't stop believin´ - Mein Weg zu 2020" setzt sich Norman Gräter hohe Ziele: er wird innerhalb von sechs Jahren die Stuttgarter Porsche Arena mit 6.000 Zuschauern ausverkaufen – von der Idee im Jahr 2014 bis zum Event am 24.03.2020. Andem Abend präsentiert er seinen Weg mit allen Höhen und Tiefen. Jeder Zuschauer erhält zudem die wichtigsten Erkenntnisse in Buchform, um damit eigene Ziele anzugehen. Der Event wird den Blickwinkel der Besucher positiv verändern. Zudem wird der Reinerlös zu 100% gespendet, um blinden Kindern ihr Augenlicht zurück zu geben.Kurz Vita Norman Gräter: Für Keynotespeaker, Familienvater und Erfolgsbuch Autor Norman Gräter steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Die Vorträge des 5 Sterne Redners stehen für Inspiration, Führungsmotivation und geballtes Emotiotainment. Neben dem Fachwissen sind es Emotionen, Storytelling und ein Hauch Magie, was beim Publikum eine Bereitschaft zur Veränderung herbeiführt. Hier hat Norman Gräter eine einmalige Gabe, die zu vermitteln. In mehr als 25 Jahren hat er als Eventmanager mit vielen bekannten Persönlichkeiten und Unternehmergrößen gearbeitet. Er traf Erfolgsmenschen wie Michelle Obama, Arnold Schwarzenegger, Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, Judith Williams und viele mehr. Dabei hat er alle nach Ihrem Erfolgsgeheimnis befragt. Über 370.000 Teilnehmer in mehr als 150 Events- und Incentives, die Führung von internationalen Teams und das Erschaffen von nachhaltigen und emotionalen Bühnenshows & Veranstaltungen, sind die Basis für sein heutiges Tun. Unzählige fachliche Weiterbildungen in den Bereichen Motivation, Präsentation, Kommunikation, Führung, NLP, NLS, Spiritualität und Körpersprache prägten seine Weiterentwicklung bis heute. Er ist Gastdozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn und der Reinhold Würth Hochschule in Künzelsau. Sein kurzweiliger und inspirierender Stil wurde mit dem Titel „Trainer des Jahres 2017“, sowie zwei Europameistertiteln im öffentlichen Reden belohnt.