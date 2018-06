Nicole Jäger „Nicht direkt perfekt“ – das neue Stand-Up-Programm ist da! Eine Bühne. Eine Tour. Eine dicke Frau. Ein Thema und ein Mikrofon-Live in Neu- Ulm

In ihrem zweiten Stand-Up-Programm widmet sich Nicole Jäger den absurden Facetten der Weiblichkeit und bringt Frauen und Männer gleichermaßen zum Lachen. Dabei ist sie nicht nur lustig, sondern rührt ihr Publikum oft zu Tränen.

Denn „Komik ist Tragik in Spiegelschrift“. In „Nicht direkt perfekt“ skizziert Nicole Jäger gnadenlos all die Katastrophen mit denen Frauen im täglichen Leben konfrontiert sind: Beziehungen, Bauch einziehen beim Sex, die Tücken des Rasierens, das eigene Spiegelbild – und das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein. Denn „wenn Du als Frau morgens aufstehst, vor dem Spiegel stehst und denkst 'ich bin der Geilste hier', dann bist Du unter Garantie ein Mann.“

Nicole Jäger kommt nach Neu- Ulm am16.11.18 (20:00 Uhr)

Edwin Scharff Haus, Neu-Ulm



