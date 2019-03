NICK MARTIN FEAT. BRIGETTA - LIKE YOU DO-Neue Single

Nun meldet sich der Grieche mit einem atemberaubenden neuen Track zurück: „Like You Do“. Dieses Mal hat er sich Unterstützung von der aus Nashville stammenden Singer-Songwriterin Brigetta geholt. Sie machte u.a. auf sich aufmerksam, indem sie an der Erfolgssingle von R3HAB und Quinn Lewis „How You’ve Been“ mitschrieb.„Like You Do“ strahlt die raffinierte Produktion Nick Martins aus. Die Zusammenarbeit mit großartigen Songwritern ermöglicht es Nick Martin, erneut zu zeigen, wie grandios er mit Vocals arbeitet. Langsam, aber stetig gibt er seine sorgfältig gearbeiteten Cuts frei, anstatt den Markt zu überschwemmen.„Nick Martin feat. Brigetta - Like You Do“ erscheint am 22.03.2019 als Download &Stream.