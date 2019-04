Neues Kessel Festival auf dem Canstatter Wasen- Sammy Deluxe und Max Giesinger unter anderem kommen.

Das KESSEL FESTIVAL wird das neue Sommer-Highlight für Jung und Alt aus dem gesamten Kessel und über seinen Rand hinaus.Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen jeweils 5 internationale und nationale Top Acts über 10.000 Menschen.Samy Deluxe & das DLX Ensemble präsentieren SaMTV UnpluggedAls Samstag Headliner präsentieren wir mit Samy Deluxe einen der erfolgreichsten deutschen Rapper mit seinem epochalen Meisterwerk SaMTV Unplugged. Als exklusiver Stop der fast ausverkauften SaMTV Unplugged Live Tour freuen wir uns auf Samy Deluxe. Wer weiß, wen vom Album er sonst noch im Gepäck hat. Immerhin finden sich darunter Größen wie Beginner, Curse, Max Herre, Xavier Naidoo, NENA, Kool Savas, MoTrip, Eko Fresh, MEGALOH, Stieber Twins und viele andere. Wir sind gespannt! Also: “...hebt die Hände hoch, wenn ihr den Schei$$ fühlt...!”Left BoyZwischen Pause und Abschied standen viele Vermutungen, Fragen und Varianten im Raum. Die Antwort heißt simpel „Ferdinand" und ist nichts weniger als das neue überraschende musikalische Ausrufezeichen von Left Boy. Ein Album nach eigenen Maßstäben, das die Möglichkeit bietet, sich immer wieder selber neu zu erfinden und einen eigenen Stil jenseits von Schubladen wie Rap, Pop oder nur Rock zu erschaffen. Das Album kann als neue Reise verstanden werden, auf die Left Boy seine Hörer mitnimmt, jedes Stück eine neue Geschichte, jeder Song ein Stück Ferdinand. Das klingt so spannend und kompliziert wie der Künstler selber ist.Ein Musikjournalist fragte einmal: „Was wollen Maximo Park eigentlich?“ und die Antwort darauf ist: Alles! Dem ist nicht viel hinzu zu fügen. Synthie-Pop der 80er hier, Britpop vom Allerfeinsten dort. Wer sie einmal live gehört hat, wird denken, sie persönlich zu kennen. In ihren Texten erzählen sie von Untiefen und Freuden. Selten ist eine Band so überraschend mitreißend. Mit Frontmann Paul Smith und seiner generösen Stimme auf kantige Gitarrenriffs steht die Band schon seit Jahren für ein einzigartiges Live-Erlebnis. Sie sind nun mal lange im Geschäft und wissen verdammt gut welche Hebel sie umlegen müssen um 10.000ende in ihr musikalisches Glück zu versetzen.Granada schreiben eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Ihr Debutalbum landete prompt in den österreichischen Albumcharts. Die Band hat mehrere sehr kreative Videos veröffentlicht, die bereits einer dreiviertel Million Plays aufweisen, „Palmen am Balkon“ ist beim Kurzfilmfestival „Vienna Independent Short“ als bestes Musikvideo nominiert. Mit dem Song „Eh Ok“ haben sie zudem einen richtigen kleinen Hit gelandet. Ihre charmanten Songs laufen in den Radiostationen auf und ab. Sie waren für 2 Amadeus Awards nominiert, das österreichische Pendant zum Echo, in den Kategorien „FM4 Award“ und „Alternative Award“. Ihre erste Tour hatte ausverkaufte Konzerte von Graz bis München. Sie waren mit Sportfreunde Stiller auf Deutschland Tour, daraus ist eine Freundschaft gewachsen und deshalb spielen die beiden Bands auch im Sommer noch einige gemeinsame Termine. Im Herbst 2017 ist eine erste Deutschland Tour geplant. Was den Erfolg von Granada ausmacht, beschrieben die Nürnberger Nachrichten gut, nachdem sie ein Konzert der Band besucht haben: „Die Band ist selbstbewusst, aber nicht abgehoben, verschwitzt, aber nicht prollig, intelligent, aber nicht kunstbeflissen, und auf alle Fälle sehr weit weg von Wien.“ Das ist ok, Granada kommen schließlich auch aus Graz.Was macht eine junge Band nach dem Debüt-Album, zwei Deutschland- Tourneen mit ausverkauften Shows und einem Heimspiel vor 1500 Menschen? Eine Weile Netflix und „Ficken für den Weltfrieden“ oder vielleicht nach „Berlin am Meer“ ziehen? Natürlich nichts dergleichen, denn die fünf Stuttgarter Jungs von ANTIHELD bleiben sich und ihrer schwäbischen Dorfmetropole treu, verziehen sich lieber in den Proberaum und schreiben an neuem Material.Schnell wird klar, wohin die Reise geht, der Sound wird dreckiger und die immer persönlicheren Texte bringen die Stimmung der beziehungsunfähigen, politisch brüchigen Generation auf den Punkt.Jeder Song ist dabei wie ein Schlag ins Gesicht mit Zungenkuss und jede Zeile eine Umarmung mit Messer im Rücken. Folgerichtig und konsequent beschreibt nichts diese kaputte, berauschende Vergänglichkeit besser, als der neue Albumtitel „Goldener Schuss“. Und wer das Quintett kennt, weiß, dass bei jedem Konzert jedes Wort und jeder Ton bis in die letzte Faser gelebt und zelebriert wird. Schweiß, Tränen und die Angst vor dem letzten Song.Die geplanten Bühnenzeiten am Samstag, 01.06.1921:00-22.30: Samy Deluxe: SaMTV Unplugged19:00-20:00: Left Boy17:00-18:00: Maximo Park15:00-16:00: Granada13:00-14:00: ANTIHELDSonntag, 02. Juni 2019Kaum eine andere deutschsprachige Band legt bei der Veröffentlichung ihrer Alben eine derartige Schlagzahl vor und ist zudem fast pausenlos auf Tour. Auch im Jahr 2019 dürfen sich die Fans wieder auf die unvergleichlichen Live-Shows „der vielleicht letzten wichtigen Rock'n'Roll-Band unserer Generation“ (Musikexpress) freuen. Als ekstatische Gewalt auf der Bühne spielten Wanda die letzten drei Jahre ausschließlich in ausverkauften Spielstätten. Auftritte vor Hunderttausenden Zuschauern, achtstellige Wiedergaben im Internet und tausende Stunden Airplay in Radio und TV sind Kennzahlen, die die Erfolgsgeschichte der Band markieren. Am Sonntag, 02.06.19, werden Wanda mit viel „Amore“ die Premiere des Kessel Festivals mit viel Getöse abschließen!Hinter Max Giesinger liegen die wohl verrücktesten zwei Jahre seines bisherigen Lebens. 2016/17 hat er über dreihundert Konzerte gespielt. Auf Bühnen in über 1.600 Metern Höhe, auf Marktplätzen und Burgen, in Clubs, einem Pferdestall und einem Bergwerk, in Schlossparks und Stadien, bis hin zum legendären Konzert bei ›Das Fest‹ in Karlsruhe und seiner restlos ausverkauften Show im Hamburger Stadtpark, die auf DVD festgehalten wurde. Über eine Million begeisterte Zuschauer wollten hören, wie ›Der Junge, der rennt‹ live klingt. Dabei legte die Band mehr als 120.000 Kilometer zurück. Das schafft man auch, indem man drei Mal die Erde umrundet. Das ist ›Der Junge, der rennt‹, ziemlich wörtlich genommen.Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern und zeigt durch seinen unermüdlichen Antrieb, wie sehr er liebt, was er tut. Nach wie vor ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen. Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah.Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden und versichert uns: Die Reise geht jetzt erst richtig los.Die Single „Je ne parle pas français“ aus ihrem aktuellen Album „Que Walou“ wurde zum #1 Hit, die dazugehörige Release-Tour war innerhalb kurzer Zeit restlos ausverkauft. Nach ihrer ausgedehnten Que Walou Tour 2019 erwarten Namika die Festivalbühnen der Republik. Bereits auf ihrem 2015 erschienenen Debüt „Nador“ deutete die Musikerin ihr enormes Talent auf breiter Ebene an. Die erste Single „Lieblingsmensch“ stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namikas neues Album „Que Walou“ ist nun die logische Fortsetzung von „Nador“ – und zugleich dessen konsequente Weiterentwicklung. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. „Que Walou“ ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet „wie nichts“ oder „für nichts“. Die Single-Auskopplung „Je ne parle pas français“ wurde passend dazu zum #1-Sommer-Hit 2018.Nachdem bereits Tom Gregorys Einstieg als Schauspieler in der Serie ›The A Word‹ als überaus gelungen bezeichnet werden kann, folgt nun sein phänomenaler Einstand als Musiker: Seine Debüt-Single ›Run To You‹ entwickelt sich vom digitalen Erfolg auf Spotify und iTunes zum veritablen Radio-Hit! Nach gefeierten Supportshows für Max Giesinger und Astrid S ist es für den Songwriter nun an derZeit, sich als Headliner zu präsentieren!Musik wurde dem jungen Briten, der aus einer kleinen Küstenstadt nahe Blackpool stammt, sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Viele seiner musikalischen Einflüsse hat er bei Autofahrten mit seinem Vater gesammelt. Im Laufe des Heranwachsens bemerkte er allerdings, dass das britische Hinterland kein idealer Ausgangspunkt ist, um im der Musikbranche Fuß zu fassen. Ebenso klar wie die Tatsache, dass man von Tom Gregory noch viel hören wird, ist auch, dass jemand wie er definitiv auf die Bühne gehört. Auf die Kessel Festival Bühne!Flashback Frühjahr 2013. Megaloh veröffentlichte auf dem NESOLA-Label von Max Herre sein erstes Major-Album “Endlich Unendlich”. Es zeigte einen gereiften Mann im Widerstreit der Identitäten und Realitäten. Einen Berliner mit Wurzeln in Nigeria. Einen in jeder Hinsicht “echten” MC, gesegnet mit vielleicht mehr Talent als jeder andere in diesem Land, der aber jeden Morgen schuften geht im Alltagsjob. Das war einzigartig und beeindruckte Kritiker wie Kollegen, langjährige Fans wie notorische Skeptiker. “Endlich Unendlich” ging in die Top 10 der deutschen Albumcharts. Mit seiner bisher erfolgreichsten Veröffentlichung “Regenmacher”, chartete er dann gleich auf Platz 2. Der Regenmacher trägt Hoffnung in sich. Mit seiner Musik ist der Berliner Rapper Megaloh selbst zu einer Art Regenmacher geworden. Er bringt die Hoffnung auf eine neue Ära im deutschen Hip-Hop. Auf der „Regenmacher“ Tour im Herbst 2016 konnte Megaloh dann auch wieder seine herausragenden Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Seine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die Verbindung zwischen Publikum und Künstler, seine kraftvolle Art - Megaloh ist, was viele sein wollen und die wenigsten erreichen: Ein echter Live MC. Wer Megaloh einmal live gesehen hat, wird Fan. Für alle, die sich bisher noch nicht live überzeugen konnten, geht es 2019 wieder rauf auf die Bühnen des Landes!Die geplanten Bühnenzeiten am Sonntag, 02.06.1921:00-22:30: Wanda19:00-20:00: Max Giesinger17:00-18:00: Namika15:00-16:00: Tom Gregory13:00-14:00: MegalohKULTURBÜHNENPROGRAMM AUF DEM KESSEL FESTIVALNEWCOMER BAND CONTEST (Samstag, 01.06.19)Neben den Live-Acts auf der Hauptbühne findet unter dem Motto „Rock den Kessel!“ ein Newcomer Band Contest auf der Kulturbühne statt: Das Kessel Festival bietet ab sofort jährlich regionalen Newcomer Bands die Möglichkeit sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und vielleicht schon bald die großen Bühnen im ganzen Lande zu spielen.Ab 10. April werden die 10 Gewinner der ersten Auswahlrunde auf Facebook und Instagram gepostet. Die drei Bands mit den meisten Likes gewinnen und spielen auf unserer Kulturbühne am 1. Juni 2019. Vor Ort entscheiden dann die Zuhörer, wer den ersten Platz belegt und die Hauptbühne beim Kessel Festival 2020 eröffnen darf.Bands und Soloprojekte jeglichen Genres konnten sich bewerben, wenn sie aus Baden-Württemberg kommen und keinen Plattenvertrag haben.Kessel Festival 2019 Kulturbühne (Sonntag, 02.06.2019), powered by pop-büro20:00-21:00: Loisach Marci18:00-19:00: Perez16:00-17:00: Blackswift14:00-15:00: Toni Mogens12:00-13:00: MiricallsLoisach MarciWoran denkt ihr, wenn ihr Kulturbotschafter des Freistaates Bayern lest? Vermutlich nicht an Electronic Dance Music! An ein Alphorn vielleicht? An Blasinstrumente aller Art? Ja, schon eher. E-Gitarre? Wieder überraschend! Aber all das mischen Loisach Marci mit dem, was ein holländisches Musikmagazin einmal „Heavy Dialekt“ nannte, zu einem gänzlich überraschenden Großen-Ganzen.Dieses Duo vereint vielfältigste Gegensätze zu etwas Innovativem, Neuem: Bass-lastige Elektro-Sounds mit an die fünfzehn zum Teil alten, traditionellen Instrumenten auf der Bühne. Tracht und Alphorn hier, Lederjacke, Basecap und E-Gitarre dort. Bavaria und Norddeutschland in Heavy Dialekt. Eine unvergleichliche Symbiose aus Tradition und Moderne, typische Freigeister eben.PEREZEs ist nervig. Egal, wann man durch den Instagram-Feed scrollt, das Radio anschaltet oder durch einige der wenigen übriggebliebenen Musik-Gazetten blättert, wird man erschlagen: Hype hier, Hype da. Jede/r Künstler/in, jede Band, die ein Spotify-Release vorweisen kann wird von der Blogosphäre und den sogenannten Meinungsmachern zum „next big thing“ hochgelobt. Was oft dabei fehlt: Substanz. Dass es bei den Stuttgarter Jungs von PEREZ aber genau daran nicht mangelt, zeigt die beeindruckende Vita dieser noch jungen Kombo, die sich irgendwo zwischen Oldschool-HipHop, NewStyle-Pop und roughen Storytellings positioniert. Weder im letzten halben Jahr seit Gründung von PEREZ noch in der vorangegangenen Karriere mit alten Bands und Kollektiven gab es um die Brüder Jan und Mo PEREZ diesen einen großen Hype. Und genau deshalb machen sie kein großes Aufheben um ihr straffes Pensum, das sie seit August 2018 von Festivalbühnen wie dem Southside Festival über eine Support-Tour für TIAVO durch Deutschland bis in die tonangebende Spotify-Liste des DIFFUS-Magazins oder zum Titel des „besten Newcomer-Acts 2018“ geführt hat. So ganz nebenbei haben die beiden Mittzwanziger dann noch mehrere Singles veröffentlicht und kurz vor Weihnachten beschloss man dann in zwei (!) Tagen zehn Songs zu schreiben, produzieren und zu mixen. Alles DIY, ohne großes Überlegen, einfach liefern. Warum eigentlich auch nicht? SO WAS WIE EIN ALBUM (VÖ: 25.01.19) komprimiert dabei die Stärken der beiden Workaholics auf beeindruckende Weise: HipPop mit Tiefgang, roughe Soundwelten mit schillernden Ohrwurm-Momenten, trappige Beats und intime Lippenbekenntnisse. PEREZ schaffen es, sich ihre ganz eigene Welt im Rap-Kosmos 2018/19 zu erschaffen und das, ohne auch nur einmal auf die gängigen NewMusic-Playlisten oder Blogosphären-Trends zu setzen. Diese beeindruckende Entspanntheit und der fokussierte Blick auf den Sound, den man selbst wirklich liebt hat nicht nur die Zuschauer/innen und Jury des größten Band-Contests Deutschlands beeindruckt, die PEREZ in deutlichem Abstand auf Platz 1 setzten, sondern begeisterte auch Festivalbesucher in der ganzen Republik oder ANTIHELD, die PEREZ im Frühling 2019 auf ausgedehnte Tour durch Deutschland mitnehmen, bevor es für Jan und Mo selbst nochmal auf eigene Tournee geht. Stillstand ist Rückschritt, deshalb lieber acht Wochen jeden Abend Abreißen auf Anschlag.Mit der Single KUGELN (VÖ: 11.01.19) haben PEREZ auch einen veritablen Hit im Gepäck, der so ganz anders klingt, als das, was die Zwei bisher veröffentlicht haben. Ob es dann wirklich ein Hit wird, das ist den beiden erst mal egal: „Für uns geht es um das Ausprobieren, den Spaß und das ganz ohne Druck. Damit sind wir in den letzten sechs Monaten ganz gut gefahren“, freut sich Rapper Jan und er behält recht. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie schnell das Jahr vorbeigerauscht ist und wie viele Zuhörer, bereiste Städte, unzählige durchgemachte Nächte, geleerte Gläser, gerauchte Joints und erzählte Geschichten passiert sind. Und darum geht es: PEREZ passieren. Jeden Moment, jede Woche darf die Kreativität ihren ungezügelten Weg nach draußen finden und mündet nun in dem Mixtape SO WAS WIE EIN ALBUM, das sie dann auf SO WAS WIE EINE TOUR führt. Dass danach für 2019 Festivals und das große Debüt-Album geplant sind, muss man schon fast nicht mehr erwähnen. Das Mixtape hat ja „nur“ zehn Tracks und für das Album will man sich nochmal in neue Soundwelten vorwagen. Die zwei Vollblut-Musiker setzen nicht auf künstlich erzeugte Hypes, sondern erarbeiten sich jeden Tag mehr von dem, was sie bei ihren weltvergessenen Gruppenschwitzen dann auch auf die Bühne zaubern: Spaß, Ehrlichkeit und Tunes, die im Kopf bleiben. Irgendwie ist das RocknRoll im HipHop. Nicht nur die Streams zählen, sondern die Straße. Für alle Musikjournalisten und Blogger da draußen: Damit sind PEREZ auf jeden Fall (nicht nur) SOWAS WIE EIN HYPE.BlackswiftSally Grayson hat schon viel gesehen und erlebt. Geboren und aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof am Ufer des Lake Michigan, konnte sie die schwachen Umrisse von Chicago in der Ferne sehen – schon damals begann die Sehnsucht nach der Ferne. Country-Americana wehte aus der Garagenradio der Familie, und eine Art spirituelle Musik, die schließlich in Rock-N’Roll und-Punk für Sally überging. Grayson interessierte sich schon im jungen Alter für Musik und Kunst, hatte aber auch eine starke Leidenschaft für die Bedürftigen und wollte für die soziale Gerechtigkeit kmpfen. So reiste sie schließlich nach Delhi, Indien, um sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Musik und Kunst half ihr oft das Erlebte zu verarbeiten und dokumentierte so nebenbei ihre gesamte Reise in Bild, Kunst und Musik.Nach dem Umzug nach Deutschland, gründete Sally Grayson ihre eigene Band „Black Swift“, benannt nach einem Vogel, der auf hohen, steilen Klippen sein Nest baut. Die Kritiker feierten das Debüt “The World Howls”, welches im Jahr 2014 veröffentlicht wurde.Im Jahr 2016 dann hatte sie diverse Auftritte und Shows wie zum Beispiel auf Balcony TV, ihr viel beachteter TED x Talk “Die Bedeutung der Katharsis “. Einem breitem Publikum wurde sie „THE VOICE of Germany” 2016 vorgestellt, wo sie im Team Fanta bis zu den Live Shows dabei war. Als Michi und Smudo von den Fantastischen Vier, Sally fragten, was ihr persönliches Ziel sei, meinte sie: “Ich will mit Musik die Welt verändern.” Und das nimmt man ihr mit jedem Wort ab!Man kann es auf dem neuen Album “SEE ME HUMAN” spüren. Grayson erklärt, “Ich glaube, was diese Welt heute dringend braucht, ist das wir kurz innehalten, uns umschauen und uns des anderen annehmen. Den anderen als das anzusehen was er ist: ein Mensch, der es Wert ist geliebt zu werden, genauso wie wir geliebt werden wollen. Und es ist unglaublich wichtig dem anderen zuzuhören: Was ist die Geschichte des Menschen gegenüber, was hat ihn dazu motiviert, die Entscheidungen so zu treffen wie er es tat. Diese Lebenseinstellung hilft aus dem dunklen Kreis von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt zu durchbrechen.“Dieser Ansatz oder nennen wir es Philosophie ist das Kernstück bzw. Herz vieler Lieder auf dem neuen Album. „Ich weiß, dass dies hoch gesteckte Ideale sind und dass Musik die Welt nicht sofort verändern kann, aber ich glaube, es kann Menschen begeistern und vielleicht ist es ein Katalysator für Veränderung.”Über die Jahre hat sich die Zusammensetzung der Band leicht verändert. Sally Grayson ist als Sängerin und Songwriterin der beständige Kern der Band. An “SEE ME HUMAN” haben unter anderem das langjährige Mitglied David Arzt (Jumbo Jet) an der Gitarre, Bertram Oeler (Carver) am Bass und Zar Monta Cola (Jennifer Rostock, Warm Graves, Jumbo Jet) am Schlagzeug mitgewirkt.Black Swift vereint verschiedene musikalische Stile auf “SEE ME HUMAN”, die Bandbreite geht von Post-Punk bis hin zu Desert-Rock bis hin zu psychedelischen Balladen. Sie reisten nach Dresden, um auf Schloss Rohrsdorf mit Arno Jordan aufzunehmen, Gabriel Sullivan (XIXA, Giant Sand) von Dust & Stones Recording Studio in Tucson, Arizona hat das Werk final gemischt.Toni MogensWeiße Chucks, Blaue Jeans und ein Streifenshirt – das ist TONI MOGENS! Der junge Singer-Songwriter aus Karlsruhe sorgte innerhalb kürzester Zeit mit seiner charmanten, natürlichen Art und seinen ehrlichen und berührenden Songs für Aufsehen!Alles begann mit seinem ersten eigenen Song, den er 2015 anlässlich seiner Abiturfeier schrieb. „Ich bin Raus“, wurde zum Beginn von etwas Großem und zählt mittlerweile auf YouTube knapp 130.000 Klicks. Neue Songs entstanden und mit dem Gewinn des „Offerta Music Awards Karlsruhe“ im Dezember 2016, wurde sein Wunsch nach mehr bestärkt. Im März 2017 publizierte er dann seine erste eigene EP „Alles Geht“ unter seinem damaligen Künstlernamen „TONI“. Zahlreiche Auftritte folgten und eine große Releaseparty im JUBEZ Karlsruhe, auf welche eine Einladung zur Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“, ins SWR Fernsehen, folgte. Auch international fand er mit seinen deutschen Texten Anklang. So wurde er 2018 beim NAMEFEST in Krasnodar (RUS) zum „Best Pop Artist“ gekürt. Unter neuem Künstlernamen „Toni Mogens“, arbeitet der Multiinstrumentalist nun an seinem Debütalbum.Am 21.12.18 wurde seine erste Single „Schönster Fehler“ veröffentlicht, die bereits nach wenigen Wochen über 60.000 Klicks auf YouTube und über 50.000 Streams bei Spotify zählte. Seine zweite Single „Die ganze Welt rennt“ ist seit dem 08.02.19 veröffentlicht. Die Up-Tempo Nummer zeigt die andere Seite des Künstlers, mit kritischem Blick auf die Gesellschaft.MiricallsMal episch, mal groovig, mal emotional und doch unverwechselbar. Eine voluminöse Stimme, mit jeder Menge Vielfalt und 1000 Details! Das ist das Debüt von Miricalls: Dare To Be You!Die Stuttgarter Künstlerin zeigt 2017 zum ersten Mal der Musikbranche ihren Sound und findet Anklang: Die Lokal-Medien Stuttgarts bezeichnen Miricalls als „die neue British-Pop Hoffnung Stuttgarts“ und als „sehr umtriebige junge Sängerin, an der neben der Stimme die Flexibilität auffällt. Von der minimalistischen Akustikbesetzung bis zur neunköpfigen Band!“ Die „neue Musikhoffnung aus Stuttgart“. Ihre Songs berühren mit natürlicher Ausdruckskraft und Energie. Die Texte so tiefgründig wie ihre Stimme. Miricalls erzählt in ihren Songs Geschichten und gibt den Hörern eine Perspektive, deren Welt von einer anderen Seite zu betrachten – von einer positiven. „Ich möchte den Menschen Hoffnung in ihre Herzen legen, denn – There can be Miricalls when you believe.“DIGITALE MUSIKPRODUKTIONWie entsteht eigentlich ein Song am Computer? Wie kann ich einen eigenen Track produzieren? Wie werden Sounds arrangiert? Was sind Effekte, Samples, Loops? Fragen über Fragen, die im Rahmen der Workshops zur Digitalen Musikproduktion kompetent von Mitarbeitern des Jugendhaus Mitte und der Popbüro Region Stuttgart beantwortet werden.Musik, Computer und Smartphone wachsen immer mehr zusammen. Musikmachen, Audio-Dateien erstellen und konvertieren bieten eine gute Möglichkeit, lebensweltnah mit Jugendlichen Eigenes zu kreieren. Nicht mehr nur Loops, Verzerrungen und Effekte werden digital produziert – mithilfe unterschiedlicher Software und der so zur Verfügung stehenden digitalen Soundauswahl lassen sich auf unkomplizierte Weise vollkommen neue Musikstücke produzieren.Das Angebot auf dem Kessel Festival gibt Einblicke in die Studioarbeit der Stjg gGmbH. Verschiedene Einrichtungen der Stjg sollen beworben und die Zusammenarbeit mit dem Popbüro transparent gemacht werden. Jugendliche und Interessierte sollen gemeinsam Rappen, Singen oder sogar eine Hörspielproduktion umsetzen. Mit Unterstützung von Profis sollen eigenständige kleine Produktionen mit Handy, Tablet oder Workstation umgesetzt werden – ein familienfreundlicher akustischer Erlebnisparcours.SportNeben internationaler Live-Musik bekommen die Besucher ein umfangreiches und interaktives Sportprogramm geboten. Von den World Slackline Masters, bei der die Weltelite des Slacklines ihr Können auf der Slackline präsentiert, über die STUTTPARK Miniramp Jam, in der sich auf zwei Tage verteilt talentierte Skateboard- und BMX Fahrer aus ganz Europa batteln, bis hin zum Stand Up Paddling auf dem Neckar. Es gibt einiges zu Bestaunen und vieles mehr zum selbst ausprobieren, wie zum BeispielBagjump, wie Bungeejumping ohne Seil. Der ultimative Nervenkitzel von unterschiedlichen Plattformen in ein riesiges, weiches Kissen zu springen. Eine lustige und adrenalingeladene Aktivität für Nervenkitzelsuchende. Während Profis auf die Sicherheit und Weichheit der BAGJUMP® Airbags bei ihren Sprüngen für die Filmindustrie aus bis zu 65 Metern vertrauen, können öffentliche Springer das kostenlose Freifallgefühl auf dem Kessel Festival aus 3, 5 und 10 Metern Höhe erleben. Komm und genieße, wie es sich anfühlt, in einem riesigen Luftkissen zu landen.Parkour ist die Kunst der effizienten Fortbewegung von einem Punkt A zu einem Punkt B. Über jegliche Hindernisse hinweg. Ohne zusätzliche Hilfsmittel. Der Parkour-Läufer – auch Traceur genannt – sucht sich dabei seinen eigenen Weg durch die Stadt. Bei der Überwindung jeglicher Hindernisse steht neben Schnelligkeit und individueller Herangehensweise, vor allem Sicherheit im Vordergrund. Wir von Parkour Stuttgart e.V. dienen mit unserem Verein als Basis und Anlaufstelle für Traceure und Interessierte an der Bewegungskunst Parkour. Dieser besteht heute aus rund 40 festen Mitgliedern, wobei die gesamte Community, welche im Großraum Stuttgart Parkour ausübt und dabei durch den Verein unterstützt wird, über hundert Traceure zählt. Bei unseren Trainings und Workshops lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie Parkour sicher und authentisch trainiert werden kann. Auf dem Kessel Festival wirst natürlich auch du einen Einblick in Parkour erhalten. Für alle Besucher des Kessel Festival wird es einen großen Parkour-Park geben, auf dem du dich und deinen Körper auf eine neue Art und Weise kennenlernen kannst. Dabei darfst du klettern, springen und die unterschiedlichsten Hindernisse überwinden. Passend dazu eignen wir dir die schnellsten und sichersten Techniken an, mit denen erfahrene Traceure schnell und geschmeidig Hindernisse überwinden.STUTTPARK SKATEBOARD MINIRAMP JAM SESSIONErstmalig geht die STUTTPARK Skatehalle mit ihrem Programm vor das Haus und ist zu Gast auf dem 1. Kessel Festival in Stuttgart. Am Samstag 01.06.2019 reisen talentierte Fahrer aus Europa an und stellen ihr Können bei der Skateboard Miniramp Jam Session unter Beweis.BURTON RIGLET PARKIm Rahmen des Kessel Festivals auf den Cannstatter Wasen veranstaltet Burton Europe einen Riglet Park! Getreu dem Motto ​„früh übt sich“ bietet der BURTON Riglet Park ein auf Kinder ausgelegtes Snowboarderlebnis der besonderen Art. In einem speziell dafür ausgelegten Park gewinnen die Drei- bis Siebenjährigen auf spaßige und spielerische Weise einen ersten Eindruck des Sports. An der Nose ist das Riglet Reel (Schnur) befestigt mit dessen Hilfe die Kinder auf dem Brett durch den Parcours gezogen werden. Boards, Boots und Bindungen sind exklusiv für die Kinder hergestellt. Unter professioneller Aufsicht überwinden die Kleinen flache Hindernisse und bekommen ein erstes Gespür für Board und Balance. Der Riglet Park ist kostenlos und jedes Kind ist eingeladen.WORLD SLACKLINE MASTERSAuf dem Kessel Festival 2019 findet die Slackline Weltmeisterschaft statt! Das Event und die Athleten sind Botschafter für die noch immer viel zu unbekannte Sportart, deren Kern sich aus Körpergefühl, Balance und Spaß zusammensetzt. Auf dem Kessel Festival trifft sich die Crème de la Crème der Slacklineszene: unglaubliche Stunts, Tricks und waghalsige Manöver in bis zu 7 Metern Höhe.STAND-UP-PADDLINGEine Runde über den Neckar paddeln? Kein Problem! Am Samstag und Sonntag heißt es für euch raus aufs Wasser! Stand-up-Paddling auf dem Neckar. Auf einem Surfbrett im Stehen, mit einem Paddel ausgestattet, laden wir euch zu einem Spaziergang auf dem Neckar ein. Stand-up-Paddling ist ein Sport für Jung und Alt. Probiert es beim kostenlosen Schnupperkurs an unserem Surf-Spot einfach selbst aus. Urlaubs-Feeling garantiert.Globetrotter Freiluft TestivalDas erste Globetrotter Freiluft Testival präsentiert sich unter anderem mit Ausstellerzelten, Reparatur Werkstatt, Upcycling Workshop und Outdoor Kochen auf dem Kessel Festival in Stuttgart.Das größte Team der Region: die MHP RIESEN LudwigsburgDas beste Basketball-Team Baden-Württembergs ist im Großraum Stuttgart beheimatet: Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben sich in den vergangenen Jahren als dauerhafter Playoff-Kandidat etabliert und sich auch auf europäischem Parkett einen Namen gemacht.Spannend, dynamisch, athletisch und hoch emotional: Die Attribute, welche dem Basketball gerne zugeschrieben werden, werden fünf Stationen vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Ludwigsburg mit Leben gefüllt. Denn die MHP RIESEN Ludwigsburg sind, auch wenn sie außerhalb der Stadtgrenzen der Landeshauptstadt spielen, das basketballerische Aushängeschild der Region. Headcoach John Patrick hat bei den gelb-schwarz gekleideten Korbjägern in den letzten Jahren eine intensive und defensiv-gallige Spielphilosophie etabliert, durch welche die RIESEN nicht nur bekannt, sondern regelrecht gefürchtet sind. Diese Spielphilosophie war bereits in den vergangenen Jahren der größte Erfolgsfaktor des Klubs und spülte das Team bis ins Halbfinale der Basketball Champions League. Auch in der im Herbst beginnenden Spielzeit wird Patrick mit seinen Schützlingen die nationale Elite aus Berlin, München und Bamberg zu ärgern wissen – und die MHPArena regelmäßig in ein Tollhaus verwandeln. Der Weg in die stimmungsvolle „Festung“ ist entsprechend lohnend.Im Rahmen des Kessel Festivals bringen die Ludwigsburger nun das orangene Leder auf den Wasen: Am Platz des Traditionsstandorts des deutschen Basketballs gibt es alles, was die Sportart zu bieten hat. Körbewerfen, Spiel und Spaß für jedermann, jede Menge gute Laune und eine Gewisse Portion Spitzensport: Denn auf dem kleinen 3x3-Court wird es über zwei Tage hinweg kleinere und größere Turniere geben – und die leidenschaftlichste Variante des Sports, der Streetball, gespielt werden. Die ab dem Jahr 2020 olympisch werdende Disziplin boomt, ist die perfekte Beschäftigung für laue Sommerabende und ein guter Einstieg, um barrierefrei in die Sportart hinein zu tauchen.Die Stuttgart Reds Baseball ExperienceDie Besucher können auf der Baseball Experience die Hauptbestandteile „batting“ und „pitching“ des Baseballspiels selbst ausprobieren. Dazu gehören ein großer (12mx6m) Schlagtunnel und eine Pitching-Anlage zum Bälle selbst werfen. In unserem Schlagtunnel kann man sich im Bälle schlagen versuchen. Ganz wie im Training der Spieler steht hier eine professionelle Ballwurfmaschine der „Iron Mike“ zur Verfügung.Baseball ist ein schnelles Spiel. Die Geschwindigkeit mit der die Besucher einen Ball werfen können, lässt sich an unserer Pitching-Anlage per Radar genau messen. An beiden Tagen werden Spieler der Stuttgart Reds Teams den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen.Handball-Bundesliga in Stuttgart und auch auf dem KesselfestivalDer TVB Stuttgart ist im Neckarpark zu Haus und präsentiert sich auch auf dem Kesselfestival.VfB WeltAuch der VfB Stuttgart wird mit einer „VfB Welt“ dieses Jahr Teil des Kessel Festivals sein. Auf 100 qm Fläche werden unter anderen die VfB Fußballschule, das eSports-Team und natürlich Chefanimateur Fritzle am Start sein.Beachvolleyball im Kesselfestival (Volleyball Landesverband Württemberg)Sand zwischen den Zehen, blauer Himmel, Sonne, fliegende Bälle und viel gute Laune – das ist Beachvolleyball. Auf dem Kesselfestival hat die schönste Sommersportart auch ihren Platz gefunden. Mit einem tollen Angebot erklären wir das Reitstadion zu einem Volleyballtempel und zeigen allen Besuchern die spannende, attraktive und einzigartige Seite des Volleyballs. Wir möchten euch neue Formen des Volleyballs vorstellen und mit vielen Aktionen, Gewinnspielen und Mitmachangebote eine Atmosphäre schaffen, die den Beachvolleyball so besonders macht. Als großes Highlight möchten wir das Reitstadion mit einem Beachvolleyballturnier ganz übernehmen. Der Volleyball-Landesverband Württemberg lädt deshalb alle Sportbegeisterten ein, mit uns zusammen einen wunderschönen Volleyballtag zu verbringen. Also Schuhe aus und rein in den Sand.Kinder und FamilienZahlreiche Angebote laden Kinder und Familien zum Erkunden, Begegnen, Spielen, Lernen und Mitmachen ein. Dieser Bereich wird teils von externen Anbietern und teils von Partnern des Kessel Festivals bespielt. Die Angebote der externen Partner sind nicht kostenfrei.Von der Kinderbühne, über die Bastelecke bis hin zur Krabbelwiese- das Kessel Festival bietet massig Platz um ein besonderes Wochenende mit der Familie zu genießen. Hier ein paar Beispiele was euch auf dem Kesselfestival erwartet:Der Circus Circuli gastiert auf dem Kessel Festival und lädt alle Kinder ein verschiedene Zirkusdisziplinen selbst auszuprobieren und die Menge zum Staunen zu bringen. Ob als Akrobat oder Jongleuer, als Trapezkünstlerin oder Einradfahrerin, jedes Kind ist auf dem Kessel Festival der Star in der Manege.Du möchtest für ein paar Tage dein Lieblingsmotiv auf der Haut? Mit unserem Airbrush-Tattoo Angebot kannst du dir ohne bleibende Spuren deinen Traum vom Kurzzeittattoo erfüllen.Wo Kinder sind darf auch das Kinderschminken nicht fehlen. Mit einfacher Theaterschminke zaubern dir unsere Künstler alles ins Gesicht was du dir vorstellen kannst.Jetzt wird’s gesund: an unserer Kräutersalz-Station kannst du dein eigenes Kräutersalz herstellen und verpacken und erfährst spannendes über Heilpflanzen.An der Schmuck- und Atelier-Station können Kinder Armbänder und Ketten für sich selbst oder zum Verschenken aus bunten Holzperlen herstellen.Der Württembergische Leichtathletik Verband hat für alle Altersklassen was zu bieten. Schaut vorbei und probiert euch an den leichtathletischen Grundelementen Springen, Laufen und Werfen aus.NachhaltigkeitDer Übermorgen Markt, als Plattform für nachhaltigen Konsum, soll die unterschiedlichen Akteure mit der Zivilgesellschaft in einen Austausch bringen. Über das Anbieten von Konsumgütern hinaus, zeigen die Aussteller Möglichkeiten einer nachhaltigeren Lebensweise. Nachhaltigkeit zum Anfassen und Ausprobieren. Dafür zieht der Übermorgen Markt vom Stuttgarter Marienplatz erstmals auf den Cannstatter Wasen, als ein fester Bestandteil des Kessel Festivals. Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage, die vom 01.-04. Juni 2019 landesweit Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit und unterstützen, begrüßen wir auf einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern rund 250 innovative und nachhaltige Aussteller sowie Partner aus den Bereichen Neue Mobilität, Faire Mode, urbanes Stadtleben, soziale und kulturelle Initiativen, Start-ups und Wirtschaft.Einige der regionalen Initiativen wollen wir im Folgenden vorstellen:Das Cleanup Network ist Partner des Kessel Festivals. Es organisiert deutschlandweit Putzaktionen, die Teilnehmende und Zuschauende sensibilisieren sollen ihren Müll ordnungsmäßig zu entsorgen. Neben der Reinigung ist das Ziel, das Bewusstsein der Gesellschaft zu schärfen und das geleistete Engagement aller Initiativen sichtbar zu machen.„STELP e.V. – supporter on site“ ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart (STuttgart hELPs). Der Initiator, Serkan Eren, ist der Überzeugung, dass niemand vor der Geburt einen Test besonders gut bestanden hat, der sie/ihn dazu qualifiziert, in Mitteleuropa auf die Welt zu gekommen zu sein. Es war pures Glück, von dem es gilt, etwas zurückzugeben. Alle, die STELP e.V. unterstützen, stehen für ein immer größer werdendes Kollektiv, das fest davon überzeugt ist, die Welt positiv verändern zu können. STELP e.V. könnt ihr an beiden Tagen hautnah auf dem Kessel Festival erleben.Raupe Immersatt e.V. unterhält ein Café mit integrierter Foodsharingstation. Lebensmittel können hier abgegeben und kostenfrei abgeholt werden. So werden viele Lebensmittel vor dem Wegwerfen bewahrt. Dies gilt auch für die Lebensmittel auf dem Kessel Festival. Raupe Probieren könnt ihr an beiden Tagen auf dem Übermorgen Markt. Yummi!Übermorgen Markt - Anmeldung ab sofort möglich!Melde dich ab sofort als Aussteller für den Übermorgen Markt an: Bewirb dich mit deinen Produkten, deiner Marke oder deinem Projekt für einen Standplatz in einem der drei Bereiche - Sustainable Lifestyle, Fair Fashion oder New Mobility.Melde dich hier direkt an: www.uebermorgen-markt.de/fuer-aussteller/aussteller-werdenTicketsDer Vorverkauf für das Kessel Festival 2019 ist bereits gestartet. Tickets und alle Infos unter www.kesselfestival.de, bei Easy Ticket und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Folgende Eintrittskarten sind für das Kessel Festival erhältlich:KESSEL FESTIVAL TICKETS inklusive der Headliner:(Festival -Programm den ganzen Tag inklusive Hauptbühne bis Veranstaltungsende)KESSEL FESTIVAL KOMBI-TICKETfür den 01. und 02. Juni 201935,90 €KESSEL FESTIVAL TAGES-TICKETfür den 01. oder 02. Juni 201919,90 €KESSEL FESTIVAL FAMILIEN TAGES-TICKETBis zu 4 Personen für den 01. oder 02. Juni 201959,72 €KESSEL FESTIVAL TICKETS ohne Headliner:(Festival Programm den ganzen Tag, Hauptbühne nur bis 18 Uhr)KESSEL FESTIVAL BASIS-TICKETfür den 01. oder 02. Juni 20197,50 €KESSEL FESTIVAL FAMILIEN BASIS-TICKETfür den 01. oder 02. Juni 201922,52 €Alle Ticketpreise verstehen sich inklusive Steuern, Gebühren und VVS-Gebühren für den öffentlichen Nahverkehr.