Anzeige

Neue Öffnungszeiten der Einrichtungen des Kulturamtes ab dem 1. März

Zum 1. März 2019 ändern sich die Öffnungszeiten aller Einrichtungen des Kulturamtes Gersthofen.



Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wurde festgestellt, dass an den Donnerstagen zwischen 18 und 19 Uhr kein Parteiverkehr war. Deswegen haben alle Einrichtungen nur noch bis 18 Uhr geöffnet.



Die Öffnungszeiten von Ballonmuseum, Stadtbibliothek und Kartenvorverkauf wurden angeglichen. Wir bitten um Veröffentlichung.





vhs Gersthofen



Mo. | Di. | Mi..

08:00 – 12:00 Uhr

Do.

14:00 – 18:00 Uhr

Standort: Bahnhofstraße 2







Kartenvorverkauf



Mo. | Di. | Mi. | Fr.

13:00 – 17:00 Uhr

Do.

13:00 – 18:00 Uhr

Sa.

10:00 – 13:00 Uhr



Stadtbibliothek



Di. | Mi. | Fr.

13:00 – 17:00 Uhr

Do.

10:00 – 18:00 Uhr

Sa.

10:00 – 13:00 Uhr



Ballonmuseum



Di. | Mi. | Fr.

13:00 – 17:00 Uhr

Do.

10:00 – 18:00 Uhr

Sa. & So.

Feiertage

10:00 – 17:00 Uhr

Standort: Bahnhofstraße 12

Gefällt mir