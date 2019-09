Neue Mario Steffen - Single "Geister im Kopf" (Mix 2019)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Mario Steffen hat "Geister im Kopf" und veröffentlicht diesen Titel nun im neuen Mix 2019 ! Bereits die 2018-er Album-Version aus seiner aktuellen CD "Gedankenkarussell" entwickelte sich bei seinen Live-Auftritten zum Publikumsliebling! Verpackt in ein neues 2019-er "Gewand" entwickelte sich der Song weiter und geht einem ganz einfach nicht mehr aus dem Kopf !Sein aktuelles Album "Gedankenkarussell" wurde im September vergangenen Jahres veröffentlicht, der Titelsong wurde auch gleich die erste Single daraus. Weitere Auskopplungen folgten mit "Ich halt die Wolken für dich an" und dem Holiday Summer Mix des Titels "Wir feiern den Sommer". Mit "Geister im Kopf" startet Mario Steffen nun in die bevorstehenden Herbsttage...