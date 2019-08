Nena trotzt in Heidenheim dem Regen-Fans feiern die Künstlerin- Hervorragende Vorband

Im Rahmen dieser Tournee kam die Künstlerin nach Heidenheim.GeschätzteIm Vorprogramm hatte sie eine Musikalisch Lupenreine Band aus Giessen. " Lupin" macht eine hervorragende Musik, und heizte mit ihren Songs das Auditorium, auf das wa da kommt, an.Dann pünktlich um 20.30 Uhr stand die Ikone auf der Bühne. Ihr war der Regen, der vor dem Konzert begonnen hatte, völlig egal. Sie hüpfte, tanzte und sang im Brenzpark mit den Fans um die Wette, als gäbe es kein Morgen mehr.Der Name Nena steht für Qualität.Das wissen auch ihre Fans zu schätzen. In Regencapes, mit Schirmen bewaffnet, feierten sie "Ihre" Nena. Ein kleiner Konzertteil hätte in der Mitte des Platzes stattgefunden, dies wurde doch auf Grund des Wetter gestrichenMitgebracht hatte Nena Ihren Sohn Saskias, der auch einen Song zum besten gab. Nena hatte eine Hervorragende Liveband mit an Bord.Sie ließen jeden einzelnen HIt zu einem Musikalischen Erlebnis werden. Sei es "99 Luftballons"," Irgendwie, Irgendwo", oder auch "Wunder Geschehn".Jeder Song hatte die gezielte Wirkung, in die Zeit damals Zurückversetzt zu werden, und die Schönheit dieser Lieder neu- oder wieder zu entdecken.Die 59 jährige hatte sichtlich Spaß, und weiß was sie Ihren Fans schuldig ist.Nach rund 60 Minuten wollte sich die Band verabschieden, wobei sie die Rechnung ohne die Fans gemacht haben. Sie erklatschten sich eine fast halbstündige Zugabe.Trotz Regen war es ein tolles Konzert.Ein besonderes Lob verdient auch die Band,die das Konzert zu einem Musikalischen Erlebnis hat werden lassen.