NATURE ONE – all you need to be The Official Nature One Compilation 2018

„all you need to be“ - unter diesem Motto findet das größte Elektro-Festival Deutschlands NATURE ONE vom 03. bis zum 05.08. 2018 statt!

Innovativ, kreativ, spannend. 350 Künstler auf 23 Floors bilden das LineUp. Egal ob Techno, Goa, Hardcore, House, Oldschool, Industrial, Hardstyle, Drum’n’Bass oder Trance. Electronic music ist die Leidenschaft aller. Neelix springt mit Euch auf dem OpenAirFloor in den Sonnenaufgang, Nina Kraviz feiert Premiere im legendären Century Circus. Das House of House heißt ab sofort HomeBase, denn Acts wie Boris Brejcha oder Moonbootica passen in keine Genreschublade.Grund genug, dieses Spektakel der Superlative mit einer fantastischen 60-Track starken Compilation zu feiern! Auf drei CDs tummeln sich die neuesten und aktuellen Tracks der Techno-, Dance- und House-Pioniere!Mit dabei unter anderem Armin van Buuren, EDX, Nora En Pure, ATB, Dave202, HUGEL, Loud Luxury, Ran-D, Alle Farben, Fisher, Plastik Funk, Moonbootica, Pappenheimer, Lexy & KJ-Paul und viele mehr!Die diesjährige Hymne „all you need to be (prod. by Cuebrick)" von "Nature One Inc.“ ist natürlich auch am Start!NATURE ONE hat alles, was über das Jahr viel zu kurz kommt: Musik und Liebe. Mehr Rave, mehr Spaß. Zeit für die Freunde.Dies alles ist kein Traum, und doch genauso schön. Es ist der Ort zum Glücklichsein."Nature One 2018 – all you need to be" – das ist der richtige Soundtrack für das Festival-Highlight des Jahres!!Tracklist:CD11. NATURE ONE INC. - ALL YOU NEED TO BE (PROD. BY CUEBRICK)2. ARMIN VAN BUUREN - BLAH BLAH BLAH3. LOUD LUXURY - BODY (ORJAN NILSEN REMIX)4. DARIUS & FINLAY X LAST NIGHT FEAT. MAX LANDRY - CLOSE MY EYES5. MC FIOTI - BUM BUM TAM TAM (DAVID GUETTA REMIX)6. DAVE 202 - VERNOM7. ADAM TRIGGER - OLÉ (HUGEL REMIX)8. AFROJACK X JEWELZ & SPARKS - ONE MORE DAY (NICKY ROMERO REMIX)9. PLASTIK FUNK & MELODY FEDERER - STANDING10. ALY & FILA VS SCOTT BOND & CHARLIE WALKER - SHADOW (PAUL THOMAS REMIX)11. LOST FREQUENCIES FEAT. JAMES BLUNT - MELODY (TWO PAUZ 'SOGNARE'VOCAL MIX)12. MASTROVITA & BARKLEY - STILL ALIVE13. ESTIVA - BLOOM14. MARK SIXMA - SINFONIA15. NEELIX - WATERFALL (HARMONICA REMIX)16. ALCHIMYST - SHIBA17. VINI VICI & COMING SOON!!! - MAD (BLASTOYZ REMIX)18. RAN-D – ZOMBIE19. JEROME VS. BEATFIGHTERZ – SKY20. W&W + DARREN STYLES FEAT. GIIN - LONG WAY DOWNCD21. FATBOY SLIM - RIGHT HERE, RIGHT NOW (CAMELPHAT REMIX)2. EDX – ANTHEM3. FORMAT:B & DJ PP - IN MY HOUSE4. LEE CABRERA VS THOMAS GOLD - SHAKE IT (MOVE A LITTLE CLOSER) (NIC FANCIULLI EDIT)5. ATFC & DAVID PENN – HIPCATS6. FEDDE LE GRAND AND FUNK MACHINE FEAT. GENERAL LEVY – FLEX7. FUNKIN MATT - CODA8. TWO PAUZ - DAM SAUZ (LOST FREQUENCIES CUT)9. NORA EN PURE - BRANCHES10. LIKE MIKE - REWIND (SEM THOMASSON REMIX)11. MAT.JOE – SUNSHINE12. BEN DELAY - YOU BRING THE SUNSHINE13. DANIIJEL KOSTIC - VINTERNATT (NORA EN PURE & SONS OF MARIA REMIX)14. RON CARROLL - WALKING DOWN THE STREETS (MOONBOOTICA REMIX)15. MOONBOOTICA & BONDI – LOST & FOUND16. GORGE - WAY BACK17. FLASHMOB – THE LONE BRAZILIAN18. LEXY & K-PAUL FEAT. RICHARD JUDGE - RAVEROHNEENDE (ALLE FARBENREMIX)19. JOSH BUTLER - RABBIT HOLE20. SAM FELDT & MÖWE FEAT. KARRA - DOWN FOR ANYTHINGCD31. BLANK & JONES - ONE2. BUTCH - COUNTACH (KÖLSCH REMIX)3. TUBE & BERGER - CABALA KING4. FISHER - CROWD CONTROL5. TIM BARESKO, CLYDE P. - ANOTHER6. DENNIS CRUZ FEAT. MARTINA CAMARGO - EL SUEÑO7. SUPER FLU – DOPPT8. MILKWISH - TEMPLE OF TIME9. PAPPENHEIMER, FELIX BERNHARDT - NAVIGATE YOUR FEELINGS10. JAN BLOMQVIST - DISCONNECTED (BEN BÖHMER REMIX)11. DIRTY DOERING – DAGGA12. DOMINIK EULBERG & ESSÁY - DREAM MACHINE13. BORIS BREJCHA - BLEEDING HEART14. TOCADISCO - NEW WORLD15. ALEKSI PERÄLÄ - GBBVT1337152 (LEN FAKI HARDSPACE MIX)16. THNK & PIM KOS - SHIFT17. NINETOES - FINDER (CARL COX REMIX)18. CHARLOTTE DE WITTE - HEART OF MINE19. SALO CIN - PINAPPE LOVE20. TOM STAAR - FLIGHT OF THE BUZZARD