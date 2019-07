Über 350 DJs und Live Acts auf über 20 Floors werden auf der Raketenbasis Pydna bei der 25. Ausgabe dabei sein. Über 100 Hektar Wiesen werden bereit stehen für den verrücktesten Campingplatz der Welt. Egal ob Techno, Goa, Hardcore, House, Oldschool, Industrial, Hardstyle, Drum’n’Bass oder Trance. Electronic Music ist die Leidenschaft aller.Dieses einzigartige Ereignis der Superlative wird selbstverständlich auch mit einer fantastischen 60-Track starken Compilation gefeiert! Auf drei CDs tummeln sich die neuesten und aktuellen Tracks der Techno-, Dance- und House-Pioniere!Mit dabei unter anderem Armin van Buuren, Neelix, Jan Blomqvist, Hardwell, Tom Novy, Eelke Kleijn, EDX, Nora En Pure, W&W, Le Shuuk, Matthias Tanzmann, Moby und viele mehr!Die diesjährige offizielle Hymne „THE TWENTY FIVE" liefert in diesem Jahr kein Geringerer als NEELIX!Anlässlich des großen Jubiläums erscheint die Compilation in diesem Jahr, neben der regulären Version, außerdem in einer streng limitierten Festival-Edition mit exklusiver NATURE ONE-FAHNE!"Nature One 2019 – The Twenty Five" – das ist der richtige Soundtrack für das Festival-Highlight des Jahres!!Minimix:Tracklist:CD1 // OPEN AIR FLOOR01. Neelix – Twenty Five (Official Nature One Anthem 2019)02. Armin van Buuren - Turn It Up03. W&W & Maurice West - Matrix04. Vini Vici & Reality Test feat. Shanti People - Karma05. Neelix - Cherokee (Omiki Remix)06. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise (Kryder Remix)07. Sunnery James & Ryan Marciano - Yeke Yeke08. Hardwell feat. Trevor Guthrie - Summer Air09. Fedde Le Grand - Like We Do10. ATB & Markus Schulz - Heartbeat11. ARTY - Save Me Tonight12. Jewelz & Sparks - Bring It Back (Afrojack x Sunnery James & Ryan Marciano Edit)13. Mike Candys - Like That14. Tujamo - Candy On The Dancefloor15. Thomas Newson - The Worker16. Mr. Belt & Wezol - Mind Control17. Keanu Silva - Fine Day18. Dave202 - Nebula19. Jerome - Light20. Le Shuuk & Dr. Rude feat. Jesse Lyons - RiseCD 2 // HOMEBASE01. Calvin Harris - I'm Not Alone (CamelPhat Remix)02. Purple Disco Machine - Body Funk (Dom Dolla Remix)03. Jack Back - Survivor04. The Prince Karma - Later Bitches (Benny Benassi vs. MazZz & Constantin Remix)05. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid06. Duke Dumont feat. Shaun Ross - Red Light Green Light07. Afrojack & Brohug feat. Titus - Let It Rip (DES3ETT Remix)08. Yolanda Be Cool - Dance and Chant (Generik Remix)09. Touché (UK) - Now We're Talking10. Davide Mazzilli - Phenomena11. Sevenn - Lollipop12. Detlef Feat. Dajae - Get Got13. Rebuke - Along Came Polly14. Funkin Matt - Ultraviolet15. Pretty Pink - Overrated16. Tom Novy - I.O.U.17. Adam K & Soha - Need to Feel Loved18. LOVRA feat. Lo - Sky Falls19. Nora En Pure feat. Ashibah - We Found Love