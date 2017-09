Natalie Lumpp sucht die Weine für die Gäste der Charity Night heraus- Komplettiert das Team um Sternekoch Bernd Werner

Die quirlige Baden-Württembergerin ist aus der deutschen Weinbranche nicht mehr weg zu denken. Nicht nur ihr weiblicher Charme und ihr attraktives Äußeres erregen Aufsehen, vielmehr überzeugt sie mit ihren in den besten Häusern Süddeutschlands erworbenen Fähigkeiten. Sie gehört zu den ganz Großen der deutschen Weinszene. Als Sommelière arbeitete sie in renommierten badischen Spitzenbetrieben, angefangen bei der Traube Tonbach über das Hotel Bareiss bis hin zum Schlosshotel Bühlerhöhe. Ob Boris Becker, Placido Domingo oder Nelson Mandela – viele internationale Stars waren schon Gäste bei Natalie Lumpp und haben sich von ihr edle Tropfen kredenzen lassen. „Wir freuen uns sehr über Natalie Lumpps Zusage, die Weine für die Radio 7 CharityNight 2017 auszuwählen“, so Projektleiter Niklas Schütte „unsere Weine waren qualitativ schon immer gut. Mit Frau Lumpp haben wir jedoch eine Expertin an unserer Seite, die die Weine noch etwas besser auf die Aromen und den Geschmack der Speisen abstimmt und dadurch das Genusserlebnis perfekt macht.“