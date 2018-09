Anzeige

Nach über einem Jahr ist es wieder soweit, die größte Ü30-Party Süddeutschlands steigt im Ulmer Congress-Centrum.

„Feiern, tanzen gehen, vielleicht auch mal so richtig die Sau raus lassen – gar nicht so einfach wenn man mal über 30 ist. In der Disco wird man angeschaut wie ein alter Greis und die Bars sind voll mit Studenten.“, DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern kennt die Probleme der Generation Ü30, „Deswegen haben wir es uns vor über 11 Jahren zur Aufgabe gemacht, eine Party für unsere Generation zu schaffen! Wir freuen uns, dass die DONAU 3 FM BEST OF Ü30 – Party so beliebt und inzwischen zur größten Ü30-Veranstaltung Süddeutschlands geworden ist.“.



DONAU 3 FM feiert mit seinen Hörern die inzwischen schon 11. Auflage der beliebten BEST OF Ü30 - Party

Tickets gibt es sowohl noch online auf donau3fm.de als auch an der Abendkasse.







Um ein Event dieser Größe zu stemmen, müssen natürlich alle Mitarbeiter des Senders an einem Strang ziehen. „DONAU 3 FM feiert mit Ihnen“ ist keine hohle Phrase. Nein, so können Sie zum Beispiel beim Speed-Dating IN den Autos vom Autohaus Hanser+Leiber auf GUTE-LAUNE-MORNINGSHOW Moderator Jürgen Ortlieb und Nachrichtenfrau Christine Janke treffen, im großen Fox-Floor legt DONAU 3 FM Redaktionsleiter Marco Worms auf und Andi Scheiter aus der GUTE-LAUNE-MORNINGSHOW kümmert sich um die Ü30-Classics im Einsteinsaal.







Natürlich darf auch DJ Beeman bei keiner BEST OF Ü30 – Party fehlen und ist auf seinem Floor für die besten Club Beats verantwortlich. Außerdem gibt es wieder den unglaublich beliebten Salsa-Floor mit Sabine Wlodek von der Tanzschule lamovida, kostenlose Tanz-Workshops inklusive.







Tickets für die DONAU 3 FM BEST OF Ü30 – Party erhalten Sie noch online für 13,90 € auf donau3fm.de oder Samstagabend an der Abendkasse. Die Türen des CCU öffnen um 20 Uhr, Parkmöglichkeiten finden Sie im hauseigenen Parkhaus.

Gefällt mir