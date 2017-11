Musik als Herzensangelegenheit Markus Andreula-Schlick seit 25 Jahren im Dienst

Seinen ersten Klarinettenunterricht erhielt Andreula-Schlick im zarten Alter von 7 Jahren. Seitdem gehörte Musik zu seinem Leben. Nach seinem Studium am Richard-StraussKonservatorium in München nahm er im Jahr 1995 die Lehrtätigkeit an der Städtischen Musikschule in Günzburg auf, verbunden mit Vorbereitung und Begleitung von Schülern zu Wettbewerben.„In seiner langjährigen Tätigkeit für die Stadt hat sich Markus Andreula-Schlick als kompetenter Fachmann auf seinen Instrumenten einen Namen gemacht “, so der Rathauschef. „Seine Beliebtheit bei den Schülerinnen und Schülern zeigt, dass ihm die Vermittlung von Musikwissen eine echte Herzensangelegenheit ist“, so der OB weiter.Das Stadtoberhaupt hob außerdem seine vertrauensvolle Persönlichkeit hervor. Der Leiter der Musikschule Jürgen Gleixner lobte ihn als zuverlässigen und gewissenhaften Kollegen, der allseitige Wertschätzung genieße und der ein guter Berater in allen Belangen sei.Gemeinsam mit dem Leiter des Hauptamtes Walter Müller, dem Leiter der Musikschule Jürgen Gleixner und dem Stellvertreter des Personalrats Wolfgang Siegl gratulierte der Rathauschef dem Jubilar und wünschte ihm weiterhin alles Gute.