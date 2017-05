Mit Patrick Lindner auf einer Achterbahnfahrt zu den Stimmen der Berge- Umjubeltes Konzert im Günzburger Forum am Hofgarten

Es war ein besonderer Abend der im gut besuchten Günzburger Forum am Hofgarten stattfand. Unter dem Motto „ Heimat deine schönsten Lieder“ waren Patrick Lindner und die Formation „ Stimmen der Berge „ zu Gast.

Hinter den Stimmen der Berge verbergen sich fünf Sänger die nicht nur hervorragende Sänger sondern auch großartige Musiker sind. Sie bestehen seit 3 Jahren und waren ehemals Mitglieder der Regensburger Domspatzen.Das Konzert hat Patrick Lindner in der gut besuchten Veranstaltung eröffnet. Unter dem Motto 2 Heimat deine schönsten Lieder“ sind sie zur Zeit auf einer großen Deutschlandtournee unterwegs. Nach dem ersten Lied von Patrick Lindner kamen die Stimmen der Berge auf die Bühne. Sie nahmen im ersten Teil das begeisterte Auditorium auf eine Musikalische Reise mit. Lieder wie „Im Frühtau zu Berge bis hin zu La Pastorella begleiteten die Sänger und das auditorium auf dieser Reise. Besonders Bemerkenswert sind die ausgebildeten Stimmen der fünf. Der geneigte Besucher hat den Eindruck, jede Stimme einzeln zu hören bei den Liedern. Das auf A Capella Wert gelegt wurde, machten das Quintett das eine Sendung im Deutschen Musikfernsehen hat, machten sie mit dem Lied Bayernland deutlich.Vor der Pause kam dann Patrick Lindner auf die Bühne und nahm das Auditorium mit auf eine Musikalische Achterbahnfahrt, wie einer seiner jüngeren Songs heisst.Patrick Lindner hatte 1989 mit der „kloanen Tür zum Paradies“ seinen ersten Hit. Von da an ging es auf die Karriereleiter.Lindner der 1960 in München geboren wurde, und als Koch im Bayerischen Hof schon Grace Kelly bekochte, hatte zusammen mit den „ Günzburger Lindner Chören“ seine großen Hits und Songs aus seiner aktuellen Platte gesungen.In der Pause wurde es ausgiebig genutzt den Stars nahe zu kommen, und sich mit Ihnen fotografieren zu lassen, CD´S zu kaufen oder auch Patrick Lindners Kochbuch zu erwerben. Die Künstler hatten keinerlei Starallüren und erfüllten jeden Wunsch.Im zweiten Teil ging die Musikalische Reise mit den Stimmen der Berge zuerst nach Italien und von hier „ Volare“ über die Berliner Luft in den Böhmerwald. Improvisieren mussten die fünf weil kurzzeitig die Technik ausgefallen ist. Doch die Truppe die bereits in Tschechien und der Slowakei Hallen mit 5000 Besucher gefüllt haben, meisterten die Reise zu den Böhmischen Liedern sehr zur Freude des Publikums meisterhaft. Patrick Lindner hatte im zweiten Teil noch an Peter Alexander und Daliah Lavi erinnert, mit der er sein erstes Duett gesungen hatte, musikalisch erinnert. Nach mehreren Zugaben und mit Standing Ovations ging ein Konzert zu Ende bei dem man den Alltag vergessen konnte, und einige Stunde in der berühmten „ Heilen Welt“ sich begeben konnte, denn das muss auch sein. Mit Sierra Madre in den Ohren gesungen von allen Akteuren ging ein schöner Musikalischer Abend zu Ende.