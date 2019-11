Milk&Sugar Winter jetzt im Handel

Mit der neuen Ausgabe der "Winter Sessions" vergehen die kalten Wintermonate wie im Flug, denn auf zwei CDs gibt es mit "House Nation" und "Love Nation" bewegende Sounds aus den Tiefen des Clubgeschehens von den Meistern ihres Fachs. Mit dabei sind unter anderem Full Intention, Kraak & Smaak, Dario D’Attis und Sebb Junior sowie Andhim, DJ T, Emmanuel Jal und Oliver Schories. Auch die langjährigen Initiatoren des Projekts, Milk & Sugar, steuern einen Wärme spendenden Track bei und sorgen mit dem Qubiko Remix ihres Klassikers "Love Is In The Air" für euphorisierende Momente.Winter Sessions 2020 erscheint am 29.11.2019 als limitierte Doppel-CD- und Download-Edition!CD1 // HOUSE NATION1. Rogerio Lopez & Tim Porta feat. Julie McKnight - Home (Sebb Junior Extended Remix)2. Carol Jiani - Hit'n Run Lover (Tommy Glasses Extended Remix)3. Kraak & Smaak feat. Izo FitzRoy - Sweet Time (Yuksek Remix)4. Peter Brown - I'm Gonna Hold On (Angelo Ferreri 'Funky Touch' Remix)5. N-You-Up - Jazz Bar (Saison Rework)6. Joe T. Vannelli Project - Sweetest Day Of May (Full Intention Remix)7. Glen Horsborough - You Don't Know (Richard Earnshaw Revision)8. Full Intention - I Miss You (Full Intention Remix)9. Dennis Quin, Edwin Oosterwal - Piano Occasion (Original Mix)10. Black Legend feat. Veselina Popova - Like I Don't Care (Mattei & Omich Piano Dub)11. Sinner & James - Deep Inside (Original Mix)12. Milk & Sugar feat. John Paul Young - Love is In The Air (Qubiko Extended Remix)13. Kataa - Going Deeper (Qubiko Extended Remix)14. Ben Delay - Bring Me Love (Superdope Extended Remix)15. Scott Diaz - We Reminisce (Sebb Junior Remix)CD2 // LOVE NATION1. Dandara feat. Anissa Damali & Ill - Quiero (Pophop Remix)2. Danny Howells - Retreat (Original Mix)3. Ucha - Anike (Extended Mix)4. Emmanuel Jal - Kuar (FNX Omar Remix)5. Elias Doré & Acado - Asura (Mollono.Bass Remix)6. Gorge - Don’t Stop (Original Mix)7. Bonfante - Back From Finisterre (Original Mix)8. Dario D’Attis - Memories (Original Mix)9. Makossa & Megablast - Kunuaka (DJ T.'s Body Contact Remix)10. Andhim - Last Song (Original Mix)11. Basti Grub - Would Be An Angel (Original Mix)12. The Deepshakerz - Intuition (Original Mix)13. Martin Eyerer & Craig Walker - Confident Journey (Original Mix)14. Jacob Groening, Kyrill & Redford - Macaco (Mollono.Bass Remix)15. Oliver Schories - Mirada (Original Mix)