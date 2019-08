MILK & SUGAR bieten mit ihrer "Beach Sessions 2019"

Mit der aktuellen Ausgabe ihrer „Beach Sessions“-Compilationreihe bieten Milk & Sugar den perfekten Soundtrack zur diesjährigen Bikini- und Badehosen-Saison, lassen den Hörer eintauchen in das Gefühl von Sonne auf der Haut und Sand zwischen den Zehen.Auf zwei CDs hat das Münchner Duo feinsten elektronischen Sound zusammengestellt, der für Entspannung am „Beach“ und Partystimmung am „Pool“ sorgt. Dort setzen Produzenten wie Purple Disco Machine, Robosonic, Miguel Campbell, Chasing Kurt und Sharam Jey große Emotionen und rhythmischen Bewegungsdrang frei. Chilligen Eskapismus mit einem akustischen Blick aufs Meer gibt es mit Living Room, Afterlife, Mike D’ Jais und James Bright. Auch Milk & Sugar sind mit ihrem All-Time-Hit „Let The Sun Shine“ im Chill Remix von Mathieu & Florzinho vertreten.Beach Sessions 2019 erscheint am 23.08. als limitierte Doppel-CD- und Download-Edition!