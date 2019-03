Milk & Sugar veröffentlichen neue Mix-Compilation „Miami Sessions 2019“ und leiten musikalisch den Frühling ein.

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Gemixt von den Labelbetreibern Mike Milk und Steven Harding höchstpersönlich, birgt auch die diesjährige Kopplung einen allumfassenden und wegweisenden Blick auf das, was die Szene in Sachen Deep House, Electronica und House gerade zu bieten hat. Mit „That Body“ steuern Milk & Sugar ihren ganz eigenen Miami- Track bei und lassen ihren beiden CDs zudem Musik aus den Studios von Künstlern wie Claptone, Purple Disco Machine, Maya Jane Coles, Monolink, Mousse T., David Penn, Roger Sanchez und vielen weiteren angedeihen.Miami Sessions 2019 erscheint am 22.03. als limitierte Doppel-CD- und Download-Edition!CD1 // House Nation1. Seductive Souls feat. Onita Boone - Ain't Nobody (Mousse T.'s Ain't No Good Man Mix)2. Purple Disco Machine - Walls (Original Mix)3. Kraak & Smaak feat. IVAR - I’ll Be Loving You (Roman Kouder Remix)4. Milk & Sugar - That Body (Original Mix)5. DJ Hal - Don't Give It Up (Full Intention Remix)6. Alex Lo Faro - Why Don't You (Sebb Junior Extended Remix)7. GOH vs. Sugarstarr - I Used To Be (Milk & Sugar Club Edit)8. Full Intention - How Long (KORT Remix)9. Kevin McKay - Love Rights (Original Mix)10. Angelo Ferreri - We Wanna Do (Original Mix)11. Mattei & Omich feat. Ella - Hold Me (Original Mix)12. Roog & Georgio Schultz feat. Mary Griffin - My Love Can Take You Higher (David Penn Edit)13. Malone - Don’t Do Me Wrong (Original Mix)14. Roger Sanchez, Park & Sons feat. Julie McKnight - This Feeling (Low Steppa Remix)CD2 // Love Nation1. Arco - Dreamgates (Original Mix)2. Mika Olson - Drift Away (Original Mix)3. Momo Khani & Meindel - DYL 2K19 (Original Mix)4. Monolink - Black Day (Original Mix)5. Claptone - Birdsong (Super Flu Remix)6. Cioz - Lucky Shot (Original Mix)7. Maya Jane Coles - Other Side (Extended Mix)8. Fabio Aurea feat. Toshi - Yini (Original Mix)9. Sir Schaba feat. Mapule - Change (Tswex Malabola Remix)10. Ken Hayakawa - Sonic Wave (Whitesquare Remix)11. Sparrow & Barbosa - Yeke (Original Mix)12. Nopopstar feat. Ira Ange - Sunset (Original Mix)13. Daniel Dubb - Grand Illusions (Club Edit)14. Lissat & Voltaxx - Sunken Bells Of Ibiza (Album Rework)