Mika Setzer legt nach mit dem Video zu seiner neuen Single

Nachdem Mika vor drei Jahren sein Abitur erfolgreich in der Tasche hatte, beschloss er sich voll und ganz auf seine Musikkarriere zu konzentrieren und alles zu geben, um seine Träume zu verwirklichen. Zahlreiche YouTube- und Instagram Uploads, selbstgeschriebene Songs, und Auftritte vor tausenden von Menschen folgten und steigerten seinen Bekanntheitsgrad.Anfang 2018 kam Mika bei Stefan Dabruck im Management unter, wo ebenfalls Künstler wie Robin Schulz, Alle Farben oder HUGEL unter Vertrag stehen. Dabruck hatte bereits 2017 sein Talent erkannt und schickte ihn mehrfach nach Nashville in Songwriting-Camps, um zusammen mit Grammy-nominierten Songwritern und Toplinern zu schreiben. Nach seinem ersten Besuch in Nashville kehrte Mika mit einem Dutzend eigener Songs zurück, die alle so beeindruckten, dass weitere Songwriter-Sessions in Nashville folgten. Mika ist demnach nicht nur ein herausragender Sänger, sondern ebenfalls ein sehr talentierter Songwriter und Komponist, der seine Gefühle und Gedanken auf wunderschöne Weise in Worte und Melodien umwandelt.