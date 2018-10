Michael Patrick Kelly ID Live 2019 -Live und Open Air-Der Vorverkauf startet Morgen

LIVE ZU ERLEBEN:| 05.07.2019 | Balingen, Marktplatz Open Air | 17.08.2019 | Friedrichshafen, Fürstenberg Festivalbühne

Tickets gibt es ab Mittwoch, 24.10.2018, 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim.de und ab dem 27.10.2018 an allen bekannten VVK-Stellen.



Im Alter von 10 Jahren stand MICHAEL PATRICK KELLY das erste Mal auf der legendären Bühne der Grugahalle. Jetzt - 30 Jahre später - kehrt er als erfolgreicher Solokünstler an eben diesen Ort zurück, um ›iD LIVE‹ aufzuzeichnen. Regie führte an diesem magischen Abend niemand geringerer als KIM FRANK.Nachdem sein Auftritt bei ›Sing meinen Song‹ im Frühjahr 2017 VOX die höchste Quote der Sendergeschichte bescherte, gibt es weitere, gute Neuigkeiten: Bei ›The Voice Of Germany‹ wird MICHAEL PATRICK KELLY als neuer Coach ab sofort neben Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michi Beck & Smudo von den Fantastischen 4 zu sehen sein!Mit über 20 Konzerten im Sommer 2019 wird MICHAEL PATRICK KELLY nun das letzte Kapitel der iD Erfolgsgeschichte schreiben. Die fulminante Abschlussshow wird am 15.09.2019 auf dem Königsplatz in München stattfinden, bevor er sich ganz der Studioarbeit am Nachfolgewerk widmet.Wir freuen uns jetzt schon auf eine Vielzahl einzigartiger ›iD LIVE‹ Momente mit MICHAEL PATRICK KELLY im Sommer 2019!