Michael Leonardi, neue Single

Obwohl er schon als Kind an einer degenerativen Netzhauterkrankung leidet, an deren Ende oft die vollständige Erblindung steht, findet Michael Leonardi schon immer Trost in der Musik. Nach seinem Musikstudium führt ihn seine Leidenschaft nach Zwischenstationen in den USA nach Europa, von wo er heute an seinem für März 2020 geplanten Debütalbum arbeitet. Nach den viel beachteten Vorabsingles „Solitary Soul“ und „Running Wild“, dem Song der aktuellen, europaweiten JEEP-Kampagne, erscheint nun mit „Fade Away - prod. Kina“ die dritte Auskopplung des Weltenbummlers.Unterstützung erhält der Songwriting-Shootingstar bei seiner neuen Single von einem der angesagtesten Must-Watch-Talente überhaupt, der sich vom ersten Moment an in den Song verliebte: Der aus Neapel stammende Producer Kina zählt mit mehr als durchschnittlich 8,2 Millionen monatlichen Spotify-Hörern zu den vielversprechendsten Newcomern überhaupt. Sein Megahit „Get You The Moon“ konnte bisher über 450 Millionen Streams generieren und wurde in den US, Kanada, Australien, Brasilien, Mexiko und Schweden mit einem Gold-Award ausgezeichnet. Und auch der in kompletter Eigenregie releaste Track „Can We Kiss Forever? (feat. Adriana Proenza)“ verzeichnet momentan mehr als 640.000 Spotify-Streams täglich. Der 20-jährige Italiener bezeichnet seinen markanten „Kinamood“-Signaturesound als „chill and catchy“ – ein Stil, der auf „Fade Away“ eine perfekte Verbindung mit Michael Leonardis berührenden Vocals eingeht.„Der Song ist einer ganz besonderen Frau gewidmet - meiner ersten großen Liebe“, so Michael Leonardi über die neue Single. „Wir haben uns gegenseitig das Herz gebrochen und ich habe noch lange unter der Trennung gelitten. Ich habe „Fade Away“ vor drei Jahren in London geschrieben. Durch das Schreiben habe ich gelernt zu vergeben und mit gewissen Dingen abzuschließen. Mir wurde bewusst, dass ich mit dieser Beziehung und den damit verbundenen Gefühlen einfach meinen Frieden schließen musste. Man muss lernen, loszulassen. Das alles langsam verblassen zu lassen, um seinen eigenen Weg weiter gehen zu können.“Passend zur aktuellen Tour vom italienischen Superstar Elisa, bei der Michael Leonardi als Support Act dabei ist, erschien „Fade Away - prod. Kina“ am 06.12.2019, das Debütalbum „Walking My Heart Back Home“ folgt im Sommer 2020.