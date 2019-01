Michael Kühn ist der neue Radio 7 Geschäftsführer

Volker Schwarzenberg (51) will sich künftig neuen Aufgaben widmen. Schwarzenberg war seit 2015 als Geschäftsführer von Radio 7 tätig. Er verlässt das Unternehmen im besten beiderseitigen Einvernehmen. „Volker Schwarzenberg hat die Geschäfte von Radio 7 erfolgreich geführt, diverse Veränderungsprozesse nachhaltig umgesetzt und sehr gute Ergebnisse erzielt. Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanke ich mich auch im Namen der Gesellschafter und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, so Thomas Brackvogel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Radio 7 Hörfunk GmbH + Co. KG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG (SÜDWEST PRESSE. Märkische Oderzeitung, Lausitzer Rundschau).