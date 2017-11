Michael Hirte:"Ich lege heute noch Geld in den Gitarrenkoffer von Straßenmusikern"-Ein Interview mit dem Künstler der ab Mittwoch auf Tournee ist.

: Sie gingen als Sieger der zweiten Casting Show: Das Supertalent hervor.Das wird im kommenden Jahr 10 Jahre. Was denken sie heute wenn sie an die Zeit zurückdenken?: Diese Zeit beim Supertalent werde ich niemals vergessen, und bin dankbar für jeden einzelnen Menschen, der vor mittlerweile schon zehn Jahren für mich angerufen hat.:Sie waren auch Straßenmusiker. Wie denken sie darüber wenn sie heute Straßenmusikern begegnen?:Es war eine schöne Zeit als Straßenmusiker, das Musizieren und die freundlichen Reaktionen der Leute waren einfach toll. Ich lege heute gerne selber bei Straßenmusikern was in den Gitarrenkoffer.:Sie sind sehr gläubig, und haben ihre neue CD: Ave Maria- Lieder für die Seele genannt. Wie kam es zu dem Titel?:Ave Maria war das Lied, das mein Leben verändert hat. Dieses Lied hat mir viele Türen geöffnet, und darum wollte ich diese CD so nennen."Lieder für die Seele“ war ein Vorschlag, den ich sehr passend fand. Das hat mein eigenes Gefühl gut beschrieben.: Wenn man sich die Reihenfolge der Lieder anschaut stellt man sehr schnell fest, das diese CD ein Spaziergang durch die Musikalische Landschaft ist. Auf was haben sie bei der Titelauswahl geachtet?:Da sind Lieder dabei, zu denen ich einen Bezug habe, mit denen ich Erinnerungen verbinde."von guten Mächten" habe ich am Grab von meinem Onkel und meiner Tante in Stralsund gespielt. Von den beiden habe ich, als ich 8 Jahre alt war, meine erste Mundi bekommen.Zur der CD Reihenfolge: Ich höre mir die Lieder an, wenn sie neu sind, und stelle mir, wenn ein Titel läuft vor, welcher als nächstes kommen könnte. Das geht dann immer so weiter und weiter und weiter, und so entsteht die Reihenfolge auf der CD.: Sie haben das Ave Maria in einer 2017er Version aufgenommen. Wie kam es dazu?:Es gibt verschiedene Tonarten. Zum Beispiel A B Und C und so weiter....Laut Komposition und Aufnahmen von anderen, ist die Original Tonart Bb und ich konnte mit meinem alten 2GB Rechner, den ich gefunden hatte, mit einem Musik/Soundprogram die Tonarten verändern!Und weil mir fuer die Mundi das Bb zu hoch ist, hab ich das Lied in A eingestellt und in dieser Tonart hatte ich das Ave Maria auch beim Suptertalent gespielt.Weil die CD Ave Maria heißt, wollte ich dass dieser Titel auch in der Original-Tonart auf dieses Album kommt.Denn immer, wenn ich diesen Song höre, vor allem in dieser Tonart, fühle ich mich wie an diesem Tag, wo ich ihn beim Supertalent gespielt habe.: Ich habe einen Vorabartikel über die neue CD im Vorfeld bereits veröffentlicht, habe ihn in einer speziellen Facebookgruppe geteilt und wahnsinnig viel Reaktion und positive Kommentare gelesen. Sind sie auf Facebook auch aktiv?:Facebook betreuen die Plattenfirma und mein Management in enger Absprache mit mir. Ich bin sehr froh darüber, denn ohne das Team könnte ich alles gar nicht alleine schaffen.: Kommen sie mit den Fans auch in Kontakt?:Ich bin auf meinen Konzerten schon beim Einlass am Verkaufsstand. Dann in der Pause des Konzerts und nach Konzertende. Ich bleibe bis zum Schluß und schreibe Autogramme bis der Letzte geht. Und der Letzte bin ich!:Zurück zu Ihrer Platte. Sie haben mit Jürgen Fliege "Von guten Mächten" aufgenommen. Wie kam die Idee?Ich war mit Jürgen Fliege mal im TV. Wir sind dafür gemeinsam ein Stück auf dem Jakobsweg gegangen und hatten viele interessante Gespräche.Als die Plattenfirma vorgeschlagen hatte mit Jürgen Fliege den Song zu machen, habe ich gleich ja gesagt.: War es schwer für alle Lieder die Rechte zu bekommen?Das fragen sie den Falschen. Das regelt die Plattenfirma: Sie gehen mit ihrem neuen Album ab November auf Tournee. Wie viele Mitglieder hat ihre Band?Die Band besteht aus fünf Musikern.: Was werden die Besucher der Konzerte zu hören bekommen?:Musik!! Viele neue Lieder von der neuen CD, und einen Mix aus Lieder früherer CDs und viele Songs, die ich noch gar nicht auf CD aufgenommen habe.Lieder fuer die Seele.: Mir ist aufgefallen das in Süddeutschland kein einziges Konzert stattfindet. Weshalb?:Es ist leider nicht möglich überall Konzerte zu geben. Obwohl ich das sehr gerne machen würde, wenn ich es könnte!: Was möchten sie Ihren Fans mit ihrer Musik sagen?:Ich möchte schöne Erinnerungen zurück holen und den Menschen, die zu meinen Konzerten kommen, einen wunderbaren Abend bieten. ich freue mich auch immer sehr, wenn das Publikum anfängt mitzusingen.