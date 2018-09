MdEp Markus Ferber spricht am Tag der Deutschen Einheit im Heimatmuseum Günzburg- Keine Wahlkampfveranstaltung

Im Rokokosaal wird als Gastredner Markus Ferber, MdEp, die Rolle und die Verantwortung des vereinten Deutschlands im heutigen Europa beleuchten.„Von allen politischen Gruppierungen im Landkreis sind wir die einzigen, die diesen Tag überhaupt öffentlich würdigen“, so die CSU-Vorsitzende und Bürgermeisterin Ruth Niemetz. Das sei umso wichtiger in heutiger Zeit, die geprägt ist von schnelllebigen Meldungen in sozialen und anderen Netzen - auf zum Teil niedrigstem Niveau und ohne dass sie kritisch hinterfragt werden.Die direkte und persönliche Auseinandersetzung mit Entscheidungsträgern und mit Bürgerinnen und Bürgern sei der Günzburger CSU immer schon ein grundsätzliches Anliegen. „Wir hoffen, dass die diversen Meinungen zur aktuellen Lage der europäischen Union nicht nur via Medien ausgetauscht werden, sondern dass die Möglichkeit des direkt Gesprächs mit dem Europaabgeordneten und den anderen Politikern genutzt wird.“, richtet Ruth Niemetz ihre Einladung an die Bürgerinnen und Bürger. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.