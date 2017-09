Max Raabe & Palast Orchester Das neue Konzertprogramm „Das hat mir noch gefehlt!“ -Live im Ulmer CCU

Damals hat diese Musik die Sorgen des Alltags ein wenig in den Hintergrund treten lassen. Dass das heute immer noch funktioniert, beweisen Max Raabe & Palast Orchester mit lässiger Eleganz.Rekordverdächtiges Fan VotingIn den letzten Jahren hat sich das Repertoire von Max Raabe & Palast Orchester enorm vergrößert. Mehr als 600 Titel haben sich durch Recherchieren, Suchen und Schreiben angesammelt. Für die neue Show 2017 „Das hat mir noch gefehlt“ haben sich Max Raabe & Palast Orchester daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen:Zum ersten Mal in der Geschichte des Orchesters erhielt das Publikum im Rahmen eines groß angelegten Fan Votings die Möglichkeit, die Gestaltung des Programms mitzubestimmen. Wer wollte durfte sich 10 Lieblingslieder wünschen.Die Liste der gewählten Titel reicht von altbekannten Werken bis zu wahren Überraschungen. Die größte war, dass „La Mer“ von Charles Trenet mit Abstand Platz 1 belegt hat. Weitere Titel, die es ins neue Programm geschafft haben, sind „Schöne Isabella von Kastilien“, „In einer kleinen Konditorei“, „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ und der Max Raabe Klassiker „Kein Schwein ruft mich an“.Lassen Sie sich überraschen welche Kompositionen es außerdem ins wunderbar abwechslungsreiche Programm geschafft haben. Sie werden feststellen, dass Ihnen nichts gefehlt hat in „Das hat mir noch gefehlt!“