Max Liebhaber Preis 2019 geht an Sängerdarsteller Philipp Nicklaus

Diese Initiative der Firma Liha-Werbung hat zum nunmehr siebten Mal einen Preis für eine/n Gesangssolist*in der Opernfestspiele Heidenheim vergeben. Die Junge Oper GOLD! begeistert derzeit tausende junger angehender Opernfans im Opernzelt im Brenzpark. Diese reduzierte Fassung des Grimmschen Märchens „Vom Fischer und seiner Frau“ für einen Instrumentalisten (Hannes Brugger) und einen Sängerdarsteller (Philipp Nicklaus) bietet Bühnenkunst für alle Generationen und braucht neben einem feinfühligen und aufmerksamen Perkussionisten vor allem einen präsenten Darsteller des „Jakob“, der gleichzeitig singen, spielen, erzählen und klettern, pantomimisch arbeiten und den Spannungsbogen über siebzig Minuten halten kann. Das ist dem jungen Tenor Philipp Nicklaus wunderbar gelungen, und derzeit stellt er das fast täglich bei den Vorstellungen unter Beweis. Für diese Leistung wurde Philipp Nicklaus im Rahmen der Premierenfeier am 26.Juni der Max-Liebhaber-Preis verliehen.Der Tenor Philipp Nicklaus studierte Gesang bei Bernhard Gärtner an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart, dazu Schulmusik mit Hauptfach Orgel und Dirigieren. Er hat gesungen u.a. mit dem Staatsorchester Stuttgart, dem Staatsorchester Mainz, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, Il Gusto barocco, La Banda, L'arpa festante. Neben seiner regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland - Engagements führten ihn bereits nach London, Tel Aviv, Venedig, Straßburg und in den gesamten süddeutschen Raum - ist er inzwischen auch gefragter Opernsänger: Er war zu hören am dem Theater Augsburg, dem Theater Freiburg, der jungen Oper Mannheim, der Taschenoper Wien, der Schauburg München, den Staufer Festspielen Göppingen und den Volksschauspielen Ötigheim. Dabei sang er Rollen wie Tamino, Monostatos (Die Zauberflöte), Alfred (Die Fledermaus), Anthony Hope (Sweeney Todd) und der Prinz (Rusalka-Bearbeitung). Philipp Nicklaus war wiederholt an der Staatsoper Stuttgart zu Gast, zuletzt in den Wiederaufnahmen von "Ariodante", “Rigoletto” und “Gold”.Das Max Liebhaber Werk mit Sitz in Heidenheim wurde 2012 durch die Firma Liha-Werbung ins Leben gerufen. Ziel ist es, soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen speziell im Raum Heidenheim finanziell zu unterstützen. „Tu Gutes“, das war für Max Liebhaber stets ein besonderes Anliegen, dem er stets in Wort und Tat nachkam. Seine beiden Söhne Jürgen und Dr. Thomas Liebhaber gründeten das Max Liebhaber Werk, um dieses Engagement fortzuführen. Für Max Liebhaber und seiner Ehefrau Jutta spielte die Musik eine große Rolle – mit großem Interesse verfolgten sie die Opernfestspiele Heidenheim. So war das Engagement als Fördererder Opernfestspiele für ihre Söhne Jürgen und Thomas naheliegend. Liha-Werbung haben die OH! von Beginn an als Gönner und Förderer unterstützt.