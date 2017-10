Martin Herzberg Liebe & Tasten VÖ 01.12.2017

Bekannt wurde Martin Herzberg durch „die richtigen Entscheidungen für die richtigen Menschen“, wie er sagt. Er studierte Musikwissenschaft in Berlin und promovierte zum Thema „Musiker im Wettbewerb um Aufmerksamkeit im Internet“. Anschließend setzte er das Gelernte in die Tat um. Mithilfe seiner besten Freunde und Kollegen entwickelte er Ideen, um seine Musik auf die Bühnen dieser Welt zu bringen. Er engagierte eine Konzertmanagerin und lässt sich bis heute von befreundeten Gastmusikern unterstützen. Zusammen mit seinem Buddelkastenfreund und Kameramann dreht Martin Musikvideos, die ins Herz gehen. Nach wenigen Jahren hat er bereits über 10 Millionen Plays auf YouTube, 28.000 Facebookfans und die Möglichkeit, in ganz Deutschland Konzertsäle zu füllen.Die Reise geht weiter und weiter: Mittlerweile gibt es zwei große Deutschlandtourneen pro Jahr, die immer auch unsere Nachbarländer Österreich und die Schweiz einschließen. Am 01.12.2017 wird er zudem sein viertes Album „Liebe und Tasten“ veröffentlichen, das in den Babelsberg-Studios mit komplettem Streicher-Ensemble aufgenommen wird. Erstmalig wird dies ein Doppelalbum. Die eine CD enthält ausschließlich Klaviermusik, die andere auch Gesang. Ein einmaliges Konzept, welches einen echten Meilenstein in der Herzberg-Musik bedeutet. Als absolutes Highlight steht zudem ein weiteres Konzert im schönsten Saal seiner Heimatstadt an: am 03.02.2018 in der Philharmonie Berlin. 2016 war das erste Philharmonie-Herzberg-Konzert bereits restlos ausverkauft. Mit dabei sind weiterhin all jene, die Martin von Anfang an begleitet haben. Diese traumhaften Bedingungen an traumhaften Orten lassen die Herzberg-Musik auch lange nach dem Konzertende noch weiterklingen.„Liebe & Tasten“ - Tour 2017/1820.10.2017 | Hannover, Leibniz-Theater12.11.2017 | Lüneburg, PianoKirche28.11.2017 | Köln, Altes Pfandhaus30.11.2017 | Bochum, Zeiss Planetarium01.12.2017 | Frankfurt/Main, Titania Event Theater02.12.2017 | Heidelberg, Providenzkirche04.12.2017 | Karlsruhe, Kleine Kirche05.12.2017 | Stuttgart, Alte Scheuer06.12.2017 | München, St. Barbara Kirche08.12.2017 | Augsburg, Zeughaus09.12.2017 | Nürnberg, St. Elisabeth Kirche10.12.2017 | Leipzig, Villa Rosental15.12.2017 | Hamburg, Tschaikowsky-Saal03.02.2018 | Berlin, Philharmonie14.02.2018 | Luzern, Chateau Gütsch16.02.2018 | Zürich, Karl der Große17.02.2018 | Bern, Campus Muristalden18.02.2018 | St.Gallen, Schloss Roggwil31.03.2018 | Bielefeld, Oetker-Halle20.04.2018 | Erfurt, Haus Dacheröden21.04.2018 | Halle, Kammermusiksaal Händel-Haus05.05.2018 | Regensburg, Haus der Musik, Konzertsaal06.05.2018 | Dresden, Ballhaus Watzke14.12.2018 | Potsdam, Nikolaisaal