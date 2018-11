Martin Garrix feat. Mike Yung Dreamer-Neue Single

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Mike Yung, anders als sein Name vermuten lässt, bereits 58 Jahre alt und bekannter Straßenmusiker aus New York City, der sein stimmliches Talent zunächst in den U-Bahnen des Big Apples zur Schau trug und es über Youtube schließlich in das Halbfinale von America’s Got Talent schaffte. Von der U-Bahn auf die große Bühne, das beschreibt auch der neue Track, in dem Mike Yung soulful mit den Zeilen „I am a Dreamer, don’t tell me not to dream.“ appelliert, Groß zu träumen.Martin Garrix – das Wunderkind aus den Niederlanden bedarf eigentlich keiner weiteren Einführung. Der 22-Jährige DJ & Produzent beweist kontinuierlich Gespür für weltweite Hits und liefert den Hörern nun mit „Dreamer“ eine neue emotionale Seite mit großer Message.