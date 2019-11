Marc Marshall: Wir haben nur gute Erinnerungen an das Gersthofener Publikum- Ein Interview vor dem Abschiedskonzert in Gersthofen

: Wie viele Auftritte haben sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten absolviert?:Oh ich habe diese nicht gezählt, aber es waren bestimmt mehrere tausend…Sie kommen im kommenden Jahr auf eine große Abschiedstournee, die sie auch nach Gersthofen führt. Sie sind ja nicht das erste mal in Gersthofen Was haben sie daran für Erinnerungen?:Nur gute Erinnerungen. Wir immer wieder dort auch Tourneen begonnen. Ein sehr herzliches und gatsfreundliches Publikum.: Sie versprechen ein komplett neues Programm. Wie wird das Programm auschauen?:Naja, wenn wir unseren Abschied feiern, werden natürlich viele unsere großen Lieder erklingen. In über 20 Jahren hat sich ein großes Repertoire angesammelt. Das wird ein langer Abend….: Hätten sie zu Beginn Ihrer Karriere an so einen Erfolg gedacht?:Aber ja, sonst hätte ich gar nicht erst angefangen. Ich bin besonders von der Dauer beeindruckt.: Wie wird es Musikalisch weitergehen für sie?:Ich bin gerade im Studio und werde in 2020 ein neues Marc Marshall Album veröffentlichen. Außerdem widme ich mich meinem Jazzfestival „Mr. M’s Jazz Club“ in Baden-Baden, neuen TV Formaten usw….: Warum lohnt es sich, sie live zu sehen?:Oh, das ist eine schwierige Frage. Ein Grund ist sicher, dass eben auch alles live ist…..Wir hören immer wieder, dass die beiden Stimmen so gut zusammenpassen. Und vielleicht auch der Stilmix von Klassik bis Pop.