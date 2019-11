Marc Marshall Liebe, Frieden, Respekt - Das Weihnachtskonzert am Piano: René Krömer

Bei den Konzerten in Ludwigshafen, 6.12., Wiesbaden, 13.12., Baden-Baden, 16.12., Renningen, 20.12., Freudenstadt, 21.12., Linkenheim, 22.12., wird das Duo durch zwei Spitzenmusiker Anna Lenda, Cello und Klaus Jäckle, klassische Gitarre erweitert. Mit Klaus verbindet Marc eine lange Freundschaft, da beide zusammen auf der Schule waren und zusammen in Karlsruhe Musik studiert haben.Marc Marshall wird ohne Mikrofon Lieder singen, in denen es um Liebe, Frieden, Respekt und Gerechtigkeit geht.„Ich lade Sie ein, mit mir diese Momente der Innigkeit und Freude zu teilen. Es ist mir sehr wichtig, dass Nächstenliebe immer Hochsaison haben sollte. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Musik kann die Welt nicht verändern, aber sie kann Impulse geben und damit Ohren, Augen und vor allem Herzen öffnen“, so Marc Marshall.TOURNEEDATEN 2019 – www.marcmarshall.de02.12. St. Wendel03.12. Wuppertal04.12. Herford05.12. Kevelaer06.12. Ludwigshafen (Doppelkonzert)07.12. Timmendorfer Strand08.12. Glauchau09.12. Kassel10.12. Duisburg11.12. Euskirchen13.12. Wiesbaden16.12. Baden-Baden17.12. Lippstadt19.12. Vaduz/ Liechtenstein20.12. Renningen-Malmsheim (Doppelkonzert)21.12. Freudenstadt, 22.12. Linkenheim-HochstettenTickets: www.reservix.de – www.eventim.de