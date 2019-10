Maite Kelly -Neues Video

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Dass es uns noch gibtWir haben uns nie verlorenTeilten Träume und Tränen und haben uns nie angelogenDass es uns noch gibtIn den vergangenen Jahren konnte sich Maite Kelly nicht zuletzt dank des Kult-Duetts mit Roland Kaiser namens „Warum hast du nicht Nein gesagt“ (über 110 Millionen Klicks bei YouTube) den Ruf einer exzellenten Singer-Songwriterin erarbeiten. Mit ihren aktuellen Hits wie „Die Liebe siegt sowieso“ und „Heute Nacht für immer“ hat sie diesen Status weiter gefestigt und beweist dies auch mit dem neuen Song „Dass es uns noch gibt“ - einem Titel, der vor Glück und Dankbarkeit nur so strotzt und all die schönen Erlebnisse aus der eigenen Jugend zum Leben erweckt.Doch so wie heut ́ haben wir lang nicht getanztWir lieben das Leben, umarmen die AngstDu und ich und die Freiheit, weil wir unzertrennlich sindFreundschaft, Zusammenhalt und unvergessliche Momente: Mit ihrer ganzen Musikalität und einem emotionalen Text, in dem sich jeder wiederfinden kann, gelingt es der Ausnahmekünstlerin, die besonderen Geschenke ihres Lebens zu ehren. „Dass es uns noch gibt“ zeichnet all diese Bilder, die immer Teil des eigenen Lebens sein werden und transportiert sie vor das geistige Auge ihrer Fans – ganz so, wie sie es von den einzigartigen Live-Shows der Interpretin gewohnt sind.Der Kreis schließt sich. Die Liebe und die Freundschaft siegen sowieso. Ein Versprechen für die Ewigkeit. Es ist einfach schön, „dass es uns noch gibt“.Maite Kelly Live 2020! - Die Zusatztour: Liebe lohnt sich: 26.09.2020 Dortmund Westfalenhalle // 27.09.2020 Hamburg Barclaycard Arena // 29.09.2020 Rostock Stadthalle Rostock // 30.09.2020 Cottbus Stadthalle // 01.10.2020 Berlin Mercedes-Benz Arena // 03.10.2020 Dresden MESSE DRESDEN // 04.10.2020 Zwickau Stadthalle Zwickau // 05.10.2020 Leipzig Arena Leipzig // 07.10.2020 Erfurt Messe // 08.10.2020 Köln LANXESS Arena // 09.10.2020 Trier Arena Trier// 11.10.2020 Ludwigsburg MHPArena // 12.10.2020 Frankfurt am Main Jahrhunderthalle Frankfurt