Magische Momente mit Herz -Circus Krone spendet 400 Karten für Sozialbetreute und Heimkinder in Günzburg

Dann verzaubern märchenhafte Kostüme und Bühnenbilder die Besucher, lassen wir uns von der mitreißenden Geschichte des Circus Krone in eine Welt voller Magie und Poesie entführen und folgen den großartigen Akrobaten und Artisten auf ihrer Reise durch die Circuskunst.„MANDANA – Circuskunst neu geträumt“ ist ein Herzensprojekt von Jana Mandana Lacey Krone und Martin Lacey jr. Ganz besonders deshalb sollen alle die Möglichkeit haben, den Circus Krone zu besuchen. Die Ausgabe der Ehrenkarten erfolgt über die Stadtverwaltung. Die Karten haben Gültigkeit in der Vorstellung am 26.04., um 15:00 Uhr.Gastspiel Circus Krone „MANDANA - CIRCUSKUNST NEU GETRÄUMT“ 26.04. – 29.04.2019 | Volksfestplatz Auweg, GünzburgVorstellungen: immer werktags um 16:00 Uhr und 20:00 Uhr sonn- und feiertags: 14:00 Uhr und 18:00 UhrPremiere am 26.04.2019 um 16:00 Uhr Letzter Spieltag: 29.04.2019, nur 16:00 UhrDer Vorverkauf erfolgt an allen bekannten CTS-Eventim Vorverkaufsstellen oder über die Kassen-Hotline des Circus Krone unter 01805-24 72 87 (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz und maximal 42 Cent pro Minute aus dem Mobilfunk.).