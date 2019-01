M-22 "White Lies"-Mit neuem Video

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Durch ihre einzigartige und kreative Art der Zusammenarbeit, bei der sie von Anfang an sämtliche Songs gemeinsam entstehen lassen, sind sie in der Lage etwas gänzlich organisches zu kreieren, was man den Songs auch anhört. Dies gelang ihnen bereits 2015 mit Veröffentlichung ihrer allerersten Single ‘Some Time’, die #6 der UK Club Charts erreichte und bei BBC Radio 1Xtra’s zur ‘Record Of The Week’ auserkoren wurde. Mit ihrer follow-up single ‘Good To Be Loved’ , unterschrieb das Duo bei der Swedish House Mafia-Legende Sebastian Ingrosso und seinem Refune Music Label und veröffentlicht hier die nächste Single ‘Inspiration’. Es folgte ‘Love You Loud’, dieser Song wurde auf Robin Schulz Award-Album ‘Sugar’ veröffentlicht, M-22 führten diesen Erfolg mit dem Release der Klingande Kollaboration ‘Somewhere New’ weiter, welche über 100 Millionen Streams erreichte.Das nächste Level wurde mit Auftritten bei Tomorrowland und den Ibiza Superclubs Hi und Ushuaia erreicht – als Support von Axwell Λ Ingrosso. Das schwedische Duo hat den Hit ‘Good For Me’ fest in ihrem Live-Set etabliert, während M-22 sich weiter im Studio austobten und offizielle Remixe für Künstler wie Avicii, Adam Lambert, Anne-Marie, Rita Ora, Clean Bandit, Sigma, Rudimental, Major Lazer und Marshmello produzierten.Nachdem sie 2017 bei 3beat unterschrieben, wurden sie mit Veröffentlichung der Single ‘First Time’ featuring Medina weiter nach oben katapultiert, indem sie in UK Silberstatus erreichten. M-22 haben sich das Ziel gesetzt kommerziellen, aber trotzdem krediblen crossover-Sound zu produzieren, der sich sowohl für große Festivals als auch für Radiosender eignet.Mit der Aussicht zukünftig auch eigene große Live-Shows auf die Beine zu stellen, haben sich M-22 als einer innovativsten elektronischen Music-Acts etabliert – weit ihrer Zeit voraus. Unterstützung durch die derzeit größten Namen in der Musikbranche ist ihnen dabei garantiert, einschließlich Tiesto, Oliver Heldens und Don Diablo. M-22 sind am Wendepunkt ihrer Karriere angelangt und es wird noch viel passieren.