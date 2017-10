Luther Musical kommt im ZDF-Aufzeichnung wird in voller Länge zu sehen sein

Am kommenden Dienstag ist wie bekannt ein einmaliger Feiertag.Zu Verdanken haben wir diesen Tag dem Anschlag der Thesen Luthers an der Schlosskirche in Wittenberg am 31. Oktober 1517. Die Türe der Schlosskirche war so etwas wie das " Schwarze Brett".Luther hat auf Missstände in der damaligen Kirche hingewiesen.

Der Komponist Dieter Falk hat zusammen mit Michael Kunze das Muscial Luther geschrieben. Dieses Musical ist seit fast einem Jahr auf großer Deutschland Tournee. Am kommenden Sonntag wird das ZDF dieses Musical in Berlin aufzeichnen. Am Reformationstag ( kommenden Dienstag) wird das Muscial wo unten Bilder zu sehen sind im ZDF ab 22 Uhr in voller Länge zu sehen sein.