Lukas Rieger:" Ich fand es traurig das wir die Autogrammstunde in Ulm abbrechen mussten" -Ein Interview mit dem Sänger der soeben seine Tour beendet hat.

: Du wirst nicht selten als deutscher „ Justin Bieber“ gehandelt. Wo siehst du dich?:Ich finde der Vergleich ist ein Kompliment, aber trotzdem möchte ich meinen eigenen Weg gehen und selber Spuren hinterlassen.: Du hast die Musikklasse des Gymnasiums Burgdorf besucht. War da bereits der Grundstein deiner Musikkarriere gelegt?:Ja, dort habe ich eine Menge von meinen Musikalischen Kenntnissen gelernt und habe mich auf dem Gymnasium sehr gut weiterbilden können.: Wie kamst du zur Musik?:Schon als ich ein kleiner Junge war, hat meine Familie immer gesungen. Mein Papa spielt Gitarre, meine Mama Klavier & Orgel. Dadurch habe ich direkt den Bezug zur Musik bekommen.: Bei „ The Voice Kids“ bist du ausgeschieden. Wie war das für dich?:Im ersten Moment ist es natürlich schade, wenn man in einer Show ausscheidet. Doch ich konnte in der Show so viele gute Erfahrungen sammeln , dass im Nachhinein nicht mehr schlimm für mich war.Ich bin eher dankbar darüber, dass ich Teil der Show sein durfte.:Wärst du ohne soziale Netzwerke Musikalisch gesehen, da wo du heute bist?:Ganz klar Nein. Ich bin zwar Musiker & Sänger , aber nur durch meine tolle Community auf den Sozialen Netzwerken kann ich meine Musik mit vielen Menschen teilen.Dass ist für mich natürlich ein sehr sehr schönes Gefühl.: Du gehst jetzt auf große Tournee. Wie viele Musiker werden dich begleiten?:Ich war gerade erst auf großer Tour. Wir waren in jeder Stadt ausverkauft, was natürlich für einen Musiker wie mich das größte ist.Jetzt freue ich mich darauf die Hauptrolle im neuen ' Bigfoot Junior ' Kinofilm zu sprechen & mein erstes eigenes Buch im November vorstellen zu dürfen.: Was bekamen die Fans für ihr Geld geboten ?: Die Fans konnten sich auf eine aufregende Show freuen. Es wird getanzt und Konfetti abgefeuert, aber es gibt auch ruhige Momente wo nur ich mit der Gitarre auf der Bühne bin.Alles wird von einer riesigen LED - Wand im Hintergrund begleitet, auf der sehr cooles Background Material abgespielt wird.Ich möchte meinen Fans mit dieser Show einen unvergesslichen Abend geben, wo sie sich auch noch in 10 Jahren dran erinnern.: Wie hast du die Situation in Ulm wo es verletzte Fans gab erlebt?Für mich war der Tag sehr verrückt. Ich habe mich am Anfang mega gefreut, dass 3000 Mädchen gekommen sind um mich zu sehen.Danach jedoch fand ich es umso trauriger, dass wir die Autogrammstunde abbrechen mussten, da das Center mit der großen Masse nicht zurecht kam.:Was möchtest du den Fans sagen, wenn du die Gelegenheit hast?:Ich möchte ihnen sagen, dass ich allen unglaublich dankbar bin. Ohne meine Fans wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.Ich liebe meine Fans über alles.