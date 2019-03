LOST FREQUENCIES FEAT. FLYNN - RECOGNISE-NEUE SINGLE- Ab Freitag im Handel

Nach seinen letzten Erfolgen mit „Like I Love You (feat. The NGHBRS)“, „Melody (feat. James Blunt)“ oder „Crazy (feat. Zonderling)" hat sich Lost Frequencies (aka Felix de Laet) dieses Mal Unterstützung des irischen Pop-Sängers Flynn geholt.Flynns Leidenschaft für Musik wurde schon früh geweckt, mit nur 19 Jahren packte er seine Koffer und zog nach Bristol, wo er sich in die Hip-Hop- und R&B-Szene verliebte. Mit 26 Jahren kehrte er zurück nach Irland, wo er seine Gesang- und Songwriting-Skills verfeinerte. Inzwischen hat Flynn mit Songs wie „Red Light“, „Peace of Mind“ und „My Gold“ auf sich aufmerksam gemacht und konnte viele Millionen Streams und Downloads sammeln.Weltweite Airplay- und Charterfolge belegen Lost Frequencies' geniale Topline-Picks und so fügen sich bei „Recognise“ Deep House und Pop zu einer homogenen Mischung zusammen und es entsteht ein perfektes Gleichgewicht zwischen leichtem Zuhören und tanzbaren Vibes. Dem erneuten Erfolg sollte damit nichts im Weg stehen.„Lost Frequencies feat. Flynn – Recognise” erscheint am 08.03.2019 überall als Download und Stream!Teaser: https://www.instagram.com/p/BuoLk5CBdop/?utm_sourc... Spotify Pre-Save Link: https://save-it.cc/kontor/LF-Recognise YouTube: Folgt asapFacebook „Lost Frequencies“: https://www.facebook.com/LostFrequenciesMusic/ Instagram „Lost Frequencies“: https://www.instagram.com/lostfrequencies/ Facebook „FLYNN“: https://www.facebook.com/ImFLYNNmusic/ Instagram „FLYNN“: https://www.instagram.com/im.flynn/