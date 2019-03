Lisa Feller:"Der Buchtitel ist mir nach einer durchzechten Nacht eingefallen"- Ein Interview über das aktuelle Buch der Kabarettistin

Infos dazu HIER

Über das Buch habe ich mit Lisa Feller ein Interview geführt: Sie beschreiben sich in Ihrem Buch als „ Pflegeleichter Teenager“. Würden ihre Eltern das unterschreiben?Selbstverständlich. Meine Mutter hat meine Pubertät überhaupt nicht bemerkt. Ich übrigens auch nicht.: Sie beschreiben in Ihrem Buch, das überall im Fernsehen Sexualisiert wird. Selbst „After Eight“ ist keine Schokolade, sondern ein Special Interest mit Tabucharakter. Warum sehen sie das so?Naja, sagen wir so: ich habe Augen im Kopf und Ohren zum Hören. :-): Das Buch heißt: „ Mir geht’s gut, nur meine Brüste lassen sich hängen“. Wie kamen sie auf den Titel“?Ist mir nach einer wunderbar durchzechten Nacht morgens eingefallen als ich vor dem Spiegel gesessen habe und nur mein Gesicht sehen konnte.: Wie lange haben sie daran gearbeitet?Ich glaube, nach chinesischen Kalenderjahren 15 und 3 Hundejahre … einen im Sinn … macht summa summarum … 11. Heißt: ich habe mal dran gearbeitet, dann wieder nicht, irgendwann war es fertig.: Sie thematisieren in ihrem Buch Schönheits OP´S. Was halten sie davon?Persönlich nichts. Aber jeder wie er meint!: Sie schreiben im Buch gegen den ganz normalen Alltagswahn. Was würden sie Kritisieren daran?Nichts. Ich beobachte nur und stelle gemeinsam mit meinen Lesern fest: wenn man drüber lachen kann, ist vieles gar nicht mehr so schlimm.: Sie schreiben, das die „Metoo“ Debatte nicht überraschend kommt. Weshalb kommt diese Debatte nicht überraschend?Das steht dann im zweiten Satz vom Kapitel! Deshalb mein Rat: Das Buch sollte man sich unbedingt schenken lassen und einen schönen Abend am Kamin oder auf der Terrasse damit machen!: Sie sind ab Oktober mit ihrem neuen Programm "Ich komm´ jetzt öfter!" auf Tour. Was dürfen die Besucher erwarten?Es erwartet die Besucher ein lustiger Abend mit knallbunten, ehrlichen und überraschenden Geschichten! Vor allem kann man mal alles vergessen und einfach nur lachen. Weil: Comedy hat ja auch viel mit lachen zu tun!: Warum sollte man sie unbedingt Live erleben?Weil Comedy immer noch live am schönsten ist! Man guckt nicht nur zu, man hat eher einen gemeinsamen Abend!: Was möchten sie dem Publikum sagen?Da müsste ich ja die 90 Minuten meines Programms hier aufschreiben. Am besten kauft Ihr euch ne Karte, dann klären wir den Rest. Freue mich auf euch!